Szczeciński Budżet Obywatelski - perspektywa 2023. Zmieniaj Szczecin na dobre

„Ostatnie dni na zgłoszenia! Tylko do 30 czerwca trwa tegoroczny nabór projektów SBO. Czekamy na wasze pomysły!" - magistrat przypomina o terminie ważnym nie tylko dla wszystkich społeczników i miejskich aktywistów, zainteresowanych tegoroczną edycją Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Na realizację pomysłów, za sprawą których nasze miasto ma szansę stać się lepszym miejscem do życia, tym razem jest ponad 17,5 miliona złotych.

Centrum Informacji Miasta przypomina: „Wydarzenia, działania, małe i duże inwestycje, dla mieszkańców dzielnicy i całego miasta. Każdy z nas może zgłosić swój projekt na projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wystarczy mieć pomysł na inwestycje lub działanie w obszarze lokalnym lub ogólnomiejskim, zebrać minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w podanym terminie zgłosić swój wniosek do magistratu. Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji ".

Na realizację pomysłów, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, popłynie 30 proc. budżetu obywatelskiego. Pozostała pula środków pozwoli na realizację pomysłów dotyczących jednego z 22 tzw. obszarów lokalnych, których granice przebiegają w naturalny sposób po obwodach osiedli zamieszkałych przez większą liczbę mieszkańców, a w przypadku osiedli o mniejszym zaludnieniu - połączonych po sąsiedzku w jeden obszar lokalny.

Pomysły w formie wniosków można składać drogą elektroniczną, logując się na stronie www.sbo.szczecin.eu. Albo tradycyjnie - poprzez wypełnienie papierowego formularza zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie lub filii Urzędu Miasta.

Czas na zgłaszanie pomysłów na lepszy Szczecin upływa już wkrótce - konkretnie: 30 czerwca, o godz. 15.30. To zaledwie kilka dni, choć to właśnie one mogą wiele zmienić dla przyszłości okolic i całego miasta.

(an)