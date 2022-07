Szczeciński Budżet Obywatelski 2023. Będzie rekord zgłoszeń?

Właśnie upłynął termin przyjmowania projektów do SBO 2023. Drogą elektroniczną mieszkańcy złożyli aż 197: w tym 35 ogólnomiejskie oraz 162 lokalne. W sumie - najwięcej od lat.

A to wciąż nie jest ostateczna liczba nowych pomysłów na Szczecin. W drodze są bowiem jeszcze projekty w formie papierowej oraz przekazywane listownie. O przyjęciu kolejnych będzie decydowała data stempla pocztowego. Jednak już wiadomo, że rekordzista ma na koncie aż 17 zgłoszonych koncepcji na lepszy Szczecin.

- Widzimy coraz większą liczbę projektów miękkich, nieinwestycyjnych - mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektorka Biura Dialogu Obywatelskiego UM. - Mieszkańcy coraz częściej widzą więc w SBO szansę na realizację ich pomysłów na działania i wydarzenia sportowe, społeczne czy kulturalne.

Przypomnijmy: na realizację projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zarezerwowano ponad 17,5 mln złotych. Z czego 30 proc. zostanie przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie, a pozostałe środki - na lokalne.

- Przed nami najtrudniejszy i najbardziej czasochłonny etap, czyli weryfikacja formalna i merytoryczna projektów. To również czas dla autorów na dokonanie niezbędnych zmian i uzupełnień zgłoszonych pomysłów - przekazuje Sylwia Cyza -Słomska z Centrum Informacji Miasta i wyjaśnia:

- Projekty zostaną opublikowane na stronie sbo.szczecin.eu po weryfikacji formalnej (I ETAP), gdzie będzie mógł się z nimi zapoznać każdy mieszkaniec naszego miasta. Te, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną zostaną poddane weryfikacji pod kątem możliwości ich realizacji (weryfikacja merytoryczna – II ETAP). Projekty, które przejdą pozytywnie całą procedurę i zostaną zatwierdzane przez zespoły społeczne (III ETAP), trafią na listę do głosowania. Mieszkańcy wybiorą najlepsze z nich jeszcze w tym roku.

Zgodnie z harmonogramem przyjętym dla SBO 2023, weryfikacja projektów złożonych przez mieszkańców potrwa do września br. Po wakacjach, czyli również we wrześniu, powinna nastąpić publikacja ich pełnej listy. Kluczowy dla tegorocznej edycji SBO ma być październik. Będzie to miesiąc zarówno promocji projektów, przygotowania głosowania, jak również samego głosowania. Tym razem na listopad - czyli o miesiąc wcześniej niż w ub. roku - magistrat zapowiedział publikację wyników SBO 2023. ©℗

(an)