Szczecińska Karta Mieszkańca wciąż konsultowana. Można zgłosić uwagi i pomysły

Fot. Anna Gniazdowska

Trwają konsultacje w sprawie Szczecińskiej Karty Mieszkańca. W czwartek (25 czerwca) odbyło się drugie spotkanie otwarte. Konsultacje potrwają do piątku 3 lipca 2026 r. W tym czasie swoje uwagi można zgłaszać również za pośrednictwem ankiety internetowej dostępnej na stronie internetowej https://konsultuj.szczecin.pl.

REKLAMA

Jak informowaliśmy, w Szczecinie trwają obecnie prace nad stworzeniem Karty Mieszkańca, czyli programu, który ma ułatwić korzystanie z miejskiej oferty oraz zapewnić mieszkańcom różne dodatkowe udogodnienia i korzyści. Zanim jednak powstaną ostateczne rozwiązania, miasto chce poznać oczekiwania i potrzeby osób, które w przyszłości będą korzystać z tego narzędzia.

– Nie tworzymy tego projektu zza urzędniczego biurka. Chcemy poznać oczekiwania mieszkańców i wspólnie zastanowić się, jakie rozwiązania będą dla nich najbardziej wartościowe. Tylko wtedy Karta Mieszkańca stanie się narzędziem, z którego szczecinianie będą chcieli korzystać na co dzień – mówi Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina.

Dla osób, które wolą wyrazić swoją opinię w bardziej tradycyjny sposób, przygotowane zostały formularze w wersji papierowej. Ankiety, które po wypełnieniu można złożyć w specjalnie przygotowanej do tego celu urnie, dostępne są w Urzędzie Miasta Szczecin (środkowe wejście, parter).

Dodatkowo wypełnione formularze można również zeskanować i przesyłać drogą elektroniczną na adres poczty internetowej: konsultacje.km@um.szczecin.pl.

– Każda opinia jest dla nas naprawdę cenna. To właśnie Szczecinianie najlepiej wiedzą, jakie rozwiązania mogą ułatwić im codzienne funkcjonowanie w naszym mieście – dodaje Łukasz Kadłubowski. – Dlatego też zachęcam wszystkich do aktywnego udziału w konsultacjach i wyrażenia swojej opinii.

(k)

REKLAMA