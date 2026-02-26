Police ruszają z Kartą Mieszkańca

Burmistrz Polic, Krystian Kowalewski poinformował na sesji Rady Miejskiej w Policach, że od początku marca mieszkańcy będą mogli składać wnioski w formie papierowej i elektronicznej o przyznanie Karty Mieszkańca Gminy Police. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Już 2 marca mieszkańcy Polic będą mogli oficjalnie ubiegać się o przyznanie Karty Mieszkańca Gminy Police – ogłosił burmistrz na wtorkowej sesji Rady Miejskiej.

REKLAMA

Karta Mieszkańca Gminy Police to tak naprawdę program, który ma dać dostęp do różnych ulg i uprawnień osobom formalnie związanym z gminą – zameldowanym na jej terenie, albo wskazującym w rozliczeniu podatkowym tę gminę jako miejsce swojego zamieszkania. Na jego wprowadzenie w ubiegłym roku zgodziła się Rada Miejska w Policach. Projekt ten jest ściśle powiązany z uruchomieniem nowoczesnej platformy cyfrowej.

Burmistrz we wtorek (24 lutego) podkreślił, że od początku marca mieszkańcy będą mogli składać wnioski w formie papierowej i elektronicznej o przyznanie karty, a także będą mogli korzystać z portalu „Miasto 365”.

– Aktualnie trwa pilotaż i testowanie systemu. Intensywnie pracujemy nad tym, aby rozpoczęcie realizacji programu i udostępnienie całego portalu przebiegło pomyślnie – zapewnił burmistrz.

Sama Karta Mieszkańca Gminy Police ma być projektem rozwojowym. Z czasem będzie oferowała coraz szerszy wachlarz usług i benefitów. Burmistrz zaznaczył, że proces jej wdrażania to dopiero początek większej inicjatywy.

– Ten program będzie ewoluował, rozwijał się o nowych uczestników, więc będzie taki okres budowania tego systemu, ale już zaczynamy wydawać karty – dodał burmistrz.

Dla osób czekających na techniczne szczegóły dotyczące procesu rejestracji, Urząd Miejski w Policach przygotowuje kampanię informacyjną.

– W tym tygodniu wszelkie szczegółowe informacje dla mieszkańców zostaną podane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych – zapowiedział burmistrz. ©℗

(sag)

REKLAMA