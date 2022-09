Szczecinianka - mistrzynią świata we fryzjerstwie. Wielki sukces w Paryżu

Pochodząca ze Szczecina Monika Brinkman Mączka, zajęła pierwsze miejsce - drużynowo wraz z dwoma koleżankami z polskiej kadry narodowej - na Mistrzostwach Świata Fryzjerstwa Artystycznego „OMC WORLD CUP 2022” w Paryżu. Jak mówi szczecinianka, cała ich trójka zajęła indywidualnie wszystkie miejsca na podium - pierwsze, drugie i trzecie, dzięki czemu jako drużyna zostały mistrzyniami świata.

Kilka miesięcy temu Monika Brinkman Mączka, mówiła, w rozmowie z "Kurierem Szczecińskim", że powołanie do kadry narodowej i udział w mistrzostwach świata we fryzjerstwie to spełnienie jej marzeń. Wtedy nawet nie przypuszczała, że wraz z koleżankami osiągnie tak spektakularny sukces.

- Jeszcze nigdy Polska nie zajęła całego podium na tych mistrzostwach - powiedziała nam tuż po wręczeniu nagród.

W tym tygodniu, prosto z Paryża, pani Monika planuje przyjechać do Szczecina. Chce pokazać medale z mistrzostw świata ukochanej babci Antoninie.

Monika Brinkman Mączka prowadzi salon fryzjerski w Hadze. Tam też założyła, wraz z mężem, fundację Samen Onze Solidariteit – SOS, która m.in. pomaga w sytuacjach, kiedy Polakom. mieszkającym w Holandii, dzieje się krzywda w sprawach socjalnych albo w konfrontacji z nieuczciwymi pracodawcami.

Wkrótce ukaże się książka szczecinianki pt. "Jestem warta miliony”. W planach ma też stworzenie fryzjerskiej kadry narodowej Holandii, która takowej jeszcze nie posiada.

(MON)