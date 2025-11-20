Szczecinianin laureatem konkursu National Geographic

Fot. Adrian Stejka

Adrian Stejka, szczeciński fotograf (znany również jako Mr. Stejku), zajął pierwsze miejsce w 21. Wielkim Konkursie Fotograficznym National Geographic w kategorii "Polska nieoczywista". Zwycięska fotografia pt. "Dwa światy" to sentymentalny i melancholijny obraz Łasztowni i szczecińskiego portu.

Jury doceniło fotografię za "połączenie natury i industrialnego pejzażu" oraz "wyjątkowe wyczucie chwili i umiejętność dostrzeżenia piękna w pozornie zwykłej scenerii". Zdaniem jury, "to obraz, który odkrywa niezwykłość w ciszy polskiego poranka".

Zdjęcie przedstawia statek płynący po Odrze, a nad nim, w oparach porannej mgły, unosi się Wheel of Szczecin, czyli koło młyńskie, które stanowi letnią atrakcję turystyczną miasta.

- Jest to wschód słońca, na szczęście jest to jesienny wschód słońca, więc nie musiałem wstawać o jakiejś nietypowej porze, tylko mogłem spokojnie się wyspać - opowiada autor zwycięskiej fotografii Adrian Stejka w rozmowie z "Kurierem Szczecińskim".

Laureat odebrał już nagrodę podczas uroczystej gali konkursu w Warszawie. W tym roku odbyła się 21. edycja Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic. Ponadto trwa obecnie głosowanie internautów i zdjęcie Adriana Stejki walczy o dwie kolejne nagrody: Grand Prix Internautów – wybór najlepszego zdjęcia spośród wszystkich nagrodzonych oraz Polska Nieoczywista Internautów. Głosować można na stronie internetowej Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic.

Poniżej linki do głosowania.

https://www.national-geographic.pl/fotografia/zobacz-zdjecia-walczace-o-grand-prix-internautow-oddaj-glos-na-najpiekniejsza-fotografie-roku/

Można głosować raz dziennie do 3 grudnia 2025 do godz. 12. ©℗

Agata Jankowska

Więcej na ten temat w piątkowym „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 21 listopada 2025 r.

