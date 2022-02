Szczecinianie dzielą się tym, co mają

Szczecinianie od pierwszych chwil organizują pomoc dla Ukraińców. Jedni do miejsc zbiórek przynoszą konkretne rzeczy, żywność, ubrania, środki medyczne, inni organizują transport, jeszcze inni gotowi są ugościć u siebie uciekających przed wojną.

Na ul. Kolumba w Szczecinie zbiórkę rzeczy - ciepłych ubrań, skarpet, jedzenia, leków, chemii, odzieży - zorganizowało Stowarzyszenie Mi-Gracja. Odzew był tak duży, że w sobotę po południu zabrakło tam miejsca. Imponująca jest też reakcja na apel szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce, który prowadzi zbiórkę w siedzibie przy ul. Mickiewicza.

- Obawiamy się, że zabraknie miejsca w naszej placówce - poinformowali w sobotnie popołudnie na Facebooku. - Czy ktoś posiada garaż, halę niedaleko Ul. Mickiewicza 45 na dary dla Ukraińców? Nie jesteśmy w stanie określić ile osób przybędzie z Ukrainy. Sytuacja jest dynamiczna. Dlatego zbieramy wszystkie dary i potrzebujemy dodatkowego miejsca, aby je przechować.

Zbiórkę darów prowadzi też Tawerna Lwów na dworcu PKS. In tu odzew jest wspaniały, drzwi się nie zamykają. Dostarczane dary są segregowane i jadą w drogę. Można pomóc również w niedzielę.

W sobotę zbiórkę rzeczową rozpoczął Polski Czerwony Krzyż w Szczecinie. W siedzibie przy al. Wojska Polskiego zbiera materiały opatrunkowe, żywność długoterminową, środki higieny (kosmetyki, pieluchy, podpaski, pasty do zębów) a także nowy sprzęt kwatermistrzowski (śpiwory, łóżka polowe, koce). Można je przynosić od poniedziałku do piątku w godz. 7-18, w soboty i niedziele 12-17.

Dary dla Ukrainy, pomoc humanitarną dla osób na przejściu granicznym, wsparcie dla uchodźców, oferty noclegu, pomoc zwierzętom organizuje w mieście bardzo wiele osób, organizacji, środowisk. Na Facebooku powstała grupa Szczecin dla Ukrainy, gdzie co chwilę pojawiają się nowe informacje na temat oczekiwanej i organizowanej w mieście pomocy, miejscach zbiórek, wolontariuszach, transporcie, zakwaterowaniu. To bardzo ważny adres. Bardzo cenna wiedza.

- Ta wojna to coś potwornego - mówi pani Marta, która w sobotę z dziećmi Miją i Milanem przygotowała rzeczy do przekazania dla Ukraińców. - Serce mi się kroi kiedy pomyślę, że ci ludzie tracą dach nad głową, muszą uciekać ze swojego kraju. Znam w Szczecinie kilka osób z Ukrainy, wyobrażam sobie, co dziś czują. Przed chwilą dowiedziałam się, że otwarto nowy punkt pomocy i od razu się zmobilizowaliśmy - przygotowałam wszystkiego po trochu - środki kosmetyczne dla dzieci i dorosłych, mały prowiant, zabawki. Mam zamiar zrobić jeszcze zakupy i dostarczyć do innych punktów. Teraz na gorąco dzielę się tym, co mam...

