Police także cały czas organizują wsparcie dla Ukrainy - dla obywateli tego kraju, którzy są tam, na miejscu, gdzie toczy się wojna, i dla tych, którzy szukają bezpiecznego schronienia w Polsce. W sobotę Ochotnicza Straż Pożarna zbierała dary od mieszkańców gminy. W Trzebieży zaś na uchodźców z Ukrainy czekają już pokoje - bezpieczne schronienie znajdzie w nich około stu osób.

Odzew policzan na ogłoszoną przez strażaków ochotników z Polic zbiórkę potrzebnych rzeczy dla Ukrainy zaskoczył samych organizatorów. Do ich remizy trafiły ogromne ilości wypełnionych darami toreb i kartonów. Druhowie spodziewali się, że policzanie nie zawiodą i ruszą z pomocą, ale...

- Nie sądziliśmy, że aż tak... - mówi Jakub Plaskota, zastępca naczelnika OSP w Policach. - Zaskoczyli nas bardzo. Przychodziły całe rodziny, pojedyncze osoby, grupy, przedstawiciele firm, wspomogły nas też apteki. Ludzie przynosili: środki higieny, materiały opatrunkowe, sprzęt medyczny, pieluchy, ciuchy dla dzieci i dorosłych, wózki dla dzieci, nosidełka, foteliki, konserwy, karimaty, śpiwory, wodę, konserwy.... Dzięki osobom prywatnym mamy zapewniony transport do Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie.

Kolejna okazja pomocy w niedzielę

Zbiórka trwała do godz. 17. Jeszcze w ostatnich minutach donoszone były paczki z darami. Wśród darczyńców było m.in. małżeństwo z Tanowa.

- Chcieliśmy pomóc chociaż w taki mały, prosty sposób - mówi pani Joanna. - Przynieśliśmy głównie rzeczy dla dzieci, buciki, kurtki, czapki, szaliki, artykuły higieniczne, bandaże, sprzęt medyczny (strzykawki, igły).

Ale kto nie zdążył dziś (w sobotę), będzie miał kolejną okazję w niedzielę (27 lutego). Od godz. 9.00 na rzeczy dla Ukrainy będą czekali w swojej siedzibie strażacy z Tatyni (również gmina Police). A i w kolejnych dniach zapewne będą okazje do takiego wsparcia.

- My, jako OSP w Policach, jeszcze nie zawieszamy pomocy - dodaje Jakub Plaskota. - Na naszej stronie na Facebooku poinformujemy o datach i godzinach, w których będzie można do nas przyjść i wspomóc Ukrainę.

Czekają na uchodźców

W Trzebieży (gmina Police) natomiast cały czas czekają na uchodźców z Ukrainy.

- Jesteśmy w gotowości przez całą dobę - opowiada Marzena Tulie, kierownik Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży. - Na miejscu już wszystko czeka na osoby z Ukrainy. Są pościelone łóżka, ogrzane pokoje, kuchnia przygotowana do wydania posiłków w stołówce... Jedzie do nas 8-osobowa grupa, zatrzymała się po drodze na nocleg, już w Polsce, są zmęczeni, bo wiele godzin spędzili w podróży. Jutro te osoby powinny do nas dotrzeć. Dzisiaj spodziewaliśmy się również 80-osobowej grupy z Ukrainy, ale w ostatniej chwili zmieniono plany i ta grupa trafiła do innego ośrodka w naszym województwie.

Wiadomo, że przyjadą głównie kobiety i dzieci. Na pewno będą potrzebować kompleksowej pomocy. Nie mieli przecież czasu i warunków na zabranie ze sobą nawet najpotrzebniejszych rzeczy.

- Znajomej oddawałem właśnie mieszkanie, które od niej wynajmowałem - opowiada pan Grzegorz z OSP w Policach. - Udostępniła je teraz rodzinie z Ukrainy, przyjechali z półtorarocznym dzieckiem, mieli tylko reklamówkę. Opowiadali, że zerwali się w nocy i złapali tylko tę reklamówkę, przyjechali autokarem. Tragedia...©℗

Tekst i fot. Agnieszka Spirydowicz