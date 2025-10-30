Szczecin zamawia 22 autobusy z napędem mild hybrid

Na zdjęciu od lewej: Waldemar Wlazło, dyrektor sprzedaży Polska Solaris Bus & Coach, zastępy prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski i Michał Przepiera, w głębi: Włodzimierz Sołtysiak, prezes Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie”. Fot. SPA Dąbie

Firma Solaris Bus & Coach dostarczy do Szczecina 22 nowoczesne autobusy z napędem mild hybrid. Umowa została podpisana w Urzędzie Miasta Szczecin. Wartość kontraktu wynosi 62,3 mln zł. Zamówienie obejmuje cztery autobusy jednoczłonowe i osiemnaście przegubowych. Zamawiającym jest Gmina Miasto Szczecin, a SPA „Dąbie” pełni rolę pełnomocnika w realizacji tego zadania.

REKLAMA

W imieniu miasta umowę podpisali zastępcy prezydenta Michał Przepiera i Łukasz Kadłubowski, natomiast firmę Solaris reprezentował dyrektor sprzedaży na Polskę Waldemar Wlazło.

Nowe autobusy będą niskopodłogowe, klimatyzowane i w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Każdy pojazd zostanie wyposażony w system monitoringu, energooszczędne oświetlenie LED oraz przestrzeń do przewozu wózków dziecięcych, inwalidzkich i rowerów. Napęd hybrydowy, łączący silnik spalinowy z elektrycznym, pozwoli ograniczyć zużycie paliwa i emisję spalin, a także poprawi komfort jazdy.

Pierwsze autobusy trafią do Szczecina w 2027 roku. Do końca kwietnia tego roku dostarczone zostaną cztery krótsze pojazdy i dziewięć przegubowych. Kolejnych dziewięć autobusów przyjedzie w pierwszym kwartale 2028 roku.

Podpisana umowa przewiduje również możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejne 22 pojazdy w tej samej cenie. Miasto ma na to sześć miesięcy od dnia podpisania kontraktu. Jest to szczególnie istotne, ponieważ od 2026 roku – zgodnie z ustawą o elektromobilności – miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców będą mogły kupować wyłącznie autobusy zeroemisyjne, czyli elektryczne lub wodorowe.

- Jesteśmy zdeterminowani, by z tej opcji skorzystać – podkreśla Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina. – Realizujemy plan modernizacji komunikacji miejskiej. W ostatnich miesiącach zakontraktowaliśmy zakupy taboru o wartości blisko 300 milionów złotych. Nowe autobusy elektryczne są już w produkcji, a teraz zamawiamy hybrydowe. To realny krok w stronę nowoczesnego i ekologicznego Szczecina.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 30.10.2025 r.

(dg)

REKLAMA