Szczecin zamawia 22 autobusy z napędem mild hybrid
Data publikacji: 29 października 2025 r. 14:49
Ostatnia aktualizacja: 30 października 2025 r. 12:52
Na zdjęciu od lewej: Waldemar Wlazło, dyrektor sprzedaży Polska Solaris Bus & Coach, zastępy prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski i Michał Przepiera, w głębi: Włodzimierz Sołtysiak, prezes Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie”. Fot. SPA Dąbie
Firma Solaris Bus & Coach dostarczy do Szczecina 22 nowoczesne autobusy z napędem mild hybrid. Umowa została podpisana w Urzędzie Miasta Szczecin. Wartość kontraktu wynosi 62,3 mln zł. Zamówienie obejmuje cztery autobusy jednoczłonowe i osiemnaście przegubowych. Zamawiającym jest Gmina Miasto Szczecin, a SPA „Dąbie” pełni rolę pełnomocnika w realizacji tego zadania.
W imieniu miasta umowę podpisali zastępcy prezydenta Michał Przepiera i Łukasz Kadłubowski, natomiast firmę Solaris reprezentował dyrektor sprzedaży na Polskę Waldemar Wlazło.
Nowe autobusy będą niskopodłogowe, klimatyzowane i w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Każdy pojazd zostanie wyposażony w system monitoringu, energooszczędne oświetlenie LED oraz przestrzeń do przewozu wózków dziecięcych, inwalidzkich i rowerów. Napęd hybrydowy, łączący silnik spalinowy z elektrycznym, pozwoli ograniczyć zużycie paliwa i emisję spalin, a także poprawi komfort jazdy.
Pierwsze autobusy trafią do Szczecina w 2027 roku. Do końca kwietnia tego roku dostarczone zostaną cztery krótsze pojazdy i dziewięć przegubowych. Kolejnych dziewięć autobusów przyjedzie w pierwszym kwartale 2028 roku.
Podpisana umowa przewiduje również możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejne 22 pojazdy w tej samej cenie. Miasto ma na to sześć miesięcy od dnia podpisania kontraktu. Jest to szczególnie istotne, ponieważ od 2026 roku – zgodnie z ustawą o elektromobilności – miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców będą mogły kupować wyłącznie autobusy zeroemisyjne, czyli elektryczne lub wodorowe.
- Jesteśmy zdeterminowani, by z tej opcji skorzystać – podkreśla Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina. – Realizujemy plan modernizacji komunikacji miejskiej. W ostatnich miesiącach zakontraktowaliśmy zakupy taboru o wartości blisko 300 milionów złotych. Nowe autobusy elektryczne są już w produkcji, a teraz zamawiamy hybrydowe. To realny krok w stronę nowoczesnego i ekologicznego Szczecina.
