Kontrola w Akademii Sztuki

Szczecińska uczelnia jest w tej chwili sprawdzana – jak w roku 2021. Fot. Ryszard Pakieser

W Akademii Sztuki w Szczecinie trwa kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczelnia zapewnia, że to rutynowe sprawdzanie.

– To rutynowa cykliczna kontrola prowadzona przez wydział kontroli resortowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we wszystkich 19 uczelniach artystycznych w kraju, według harmonogramu ministerstwa. To całościowa, instytucjonalna kontrola dokumentów i procedur – informuje Kinga Konieczny, rzecznik prasowa uczelni. – Tak jak wspomniałam, odbywa się cyklicznie – podobna kontrola była przeprowadzana w naszej uczelni w 2021 r., nawet przez tę samą osobę.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że centralę może interesować stan finansów Akademii Sztuki.

– Kontrolerzy sprawdzają wszystkie obszary administracyjne, finansowe oraz organizacyjne, czyli wszystkie najważniejsze aspekty funkcjonowania uczelni. Finanse też oczywiście, ale jest to jeden z obszarów, które są sprawdzane – dodaje Kinga Konieczny. – Po zakończeniu sporządzany jest protokół, który uczelnia otrzymuje wraz z zaleceniami pokontrolnymi.

Ministerialna kontrola zakończy się 25 listopada.

Akademia Sztuki to najmłodsza szczecińska uczelnia publiczna. Powstała 15 lat temu. Oferuje edukację z zakresu sztuk wizualnych i sztuk muzycznych. ©℗

(as)

