Szczecin świętuje kolejne urodziny

Fot. Agata JANKOWSKA

Zbliżają się 81. urodziny Szczecina. Z tej okazji miasto przygotowało wiele wydarzeń i atrakcji, zapraszając tym samym mieszkańców do wspólnego świętowania. Początek obchodów już 3 lipca!

- Wielkimi krokami zbliżają się kolejne urodziny Szczecina. To już 81. urodziny. Po sukcesach zeszłego roku, 80. urodzin, w tym roku również chcemy urozmaicić tę datę 5 lipca serią wydarzeń dla mieszkańców, pokazujących trochę historii Szczecina, trochę tego miejsca, w którym się dziś znajdujemy i tworzyć tą dobrą atmosferę wokół tej historycznej daty przejęcia administracji przez polskie władze - zapowiedział Piotr Krzystek.

Pierwszym ważnym wydarzeniem będzie uroczysta sesja Rady Miasta. 3 lipca przyznany zostanie tytuł ambasadorów Szczecina, medale za zasługi dla miasta Szczecina, a także tytuł honorowego obywatela naszego miasta.

W sobotnie popołudnie 4 lipca wiele będzie się działo przed budynkiem Urzędu Miasta. Tam odbędzie się inscenizacja historyczna oraz mapping.

- Mapping na Urzędzie Miasta w zeszłym roku był bardzo piękny, z entuzjazmem przyjęty przez mieszkańców, więc kontynuujemy tę piękną tradycję - powiedział prezydent Szczecina. - A w oczekiwaniu na mapping będziemy mieli DJ-a i strefę foodtracków.

W niedzielę 5 lipca odbędą się najpierw uroczystości pod Pomnikiem Czynu Polaków (godz. 12.00), a o 13.00 władze miasta zapraszają na Różankę. Tam mieszkańcy będą mogli już tradycyjnie skosztować urodzinowy tort, który będzie ważył 81 kg!

Nie zabraknie wydarzeń towarzyszących. Cały program wydarzeń znajduje się na stronie https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/swietujmy-razem-81-urodziny-naszego-miasta

(aj)

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