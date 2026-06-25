Szczecin świętuje kolejne urodziny

Zbliżają się 81. urodziny Szczecina. Z tej okazji miasto przygotowało wiele wydarzeń i atrakcji, zapraszając tym samym mieszkańców do wspólnego świętowania. Początek obchodów już 3 lipca!
- Wielkimi krokami zbliżają się kolejne urodziny Szczecina. To już 81. urodziny. Po sukcesach zeszłego roku, 80. urodzin, w tym roku również chcemy urozmaicić tę datę 5 lipca serią wydarzeń dla mieszkańców, pokazujących trochę historii Szczecina, trochę tego miejsca, w którym się dziś znajdujemy i tworzyć tą dobrą atmosferę wokół tej historycznej daty przejęcia administracji przez polskie władze - zapowiedział Piotr Krzystek.
Pierwszym ważnym wydarzeniem będzie uroczysta sesja Rady Miasta. 3 lipca przyznany zostanie tytuł ambasadorów Szczecina, medale za zasługi dla miasta Szczecina, a także tytuł honorowego obywatela naszego miasta.
W sobotnie popołudnie 4 lipca wiele będzie się działo przed budynkiem Urzędu Miasta. Tam odbędzie się inscenizacja historyczna oraz mapping.
- Mapping na Urzędzie Miasta w zeszłym roku był bardzo piękny, z entuzjazmem przyjęty przez mieszkańców, więc kontynuujemy tę piękną tradycję - powiedział prezydent Szczecina. - A w oczekiwaniu na mapping będziemy mieli DJ-a i strefę foodtracków.
W niedzielę 5 lipca odbędą się najpierw uroczystości pod Pomnikiem Czynu Polaków (godz. 12.00), a o 13.00 władze miasta zapraszają na Różankę. Tam mieszkańcy będą mogli już tradycyjnie skosztować urodzinowy tort, który będzie ważył 81 kg!