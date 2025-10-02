100 lat życia, 100 lat wspomnień

Pani Krystyna przyszła na świat 27 września 1925 roku w Miedniewicach (województwo mazowieckie). Na zdjęciu od lewej: Jarosław Hajduk, szef wydziału spraw obywatelskich, Ewa Sowa, zastępca prezydenta i Rafał Zając, prezydent z babcią - jubilatką. Fot. UM w Stargardzie

Pani Krystyna dołączyła do grona nielicznych stargardzian, którzy przekroczyli magiczną granicę stu lat.

Urodzona 27 września 1925 roku w Miedniewicach na Mazowszu, dzieciństwo spędziła w rodzinnej miejscowości. II wojna światowa zastała ją jako nastolatkę, okupacyjne lata przeżyła w Niemczech. Po wojnie osiadła w Stargardzie i tym miastem związała swoje życie. Przez wiele lat pracowała w Zespole Szkół nr 2 na osiedlu Zachód (1972-1981), gdzie dała się poznać jako ciepła i oddana pracownica.

W piątkowe przedpołudnie w jej mieszkaniu pojawili się przedstawiciele ZS2, dyrektor szkoły Marcin Przepióra, nauczycielka Małgorzata Makowska oraz poczet sztandarowy. Jubilatka otrzymała od nich serdeczne gratulacje i życzenia.

Setne urodziny pani Krystyny stały się ważnym wydarzeniem dla rodziny i przyjaciół. Wyjątkowy jubileusz uhonorował także Urząd Miejski. W imieniu miasta list gratulacyjny i upominek przekazali prezydent Rafał Zając oraz jego zastępczyni Ewa Sowa.

Ten niezwykły dzień zgromadził wokół stulatki najbliższych, którzy towarzyszyli jej w pełnej wzruszeń uroczystości. Wszyscy życzyli jej zdrowia, pogody ducha i kolejnych lat w otoczeniu kochającej rodziny.

Dodajmy, że pani Krystyna jest babcią prezydenta Stargardu. ©℗

(w)