Szczecin jako metropolia w 2050 roku? Prezydent zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne

Agnieszka

2021-12-02 13:18:32

Przepraszam, ale jeśli za trzydzieści lat miasto ma mieć 380 tyś. mieszkańców, to raczej ciężko nazwać to rozwojem. To nie rozwój, tylko zwój i bardzo słaba laurka dla obecnych rządzących. Miasta rozwijające się i przyjazne do życia, jak jest to napisane w tym studium, to miasta które przyciągają nowych mieszkańców, a w założeniach planu tego nie widać. To jak to w końcu ma być? Marne władze, marne wizje, a przyszłość według tego studium, to najwyżej stagnacja. Pozdrawiam.