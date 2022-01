Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem w powiatach: białogardzkim, sławieńskim, koszalińskim, Świnoujście, kamieńskim, gryfickim i kołobrzeskim. Mocniej powieje w całym pasie nadmorskim.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz.12.00 w czwartek (27.01) do godz. 6.00 w piątek (28.01). Synoptycy prognozują wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h.

(rj)