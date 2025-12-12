Sygnalizacja dla Stobna. Na prośbę mieszkańców

Sygnalizacja świetlna ma powstać w Stobnie – przy wyjeździe z drogi tuż przy kościele na drogę powiatową. Fot. Starostwo Powiatowe w Policach

Wzbudzana sygnalizacja świetlna ma w przyszłym roku powstać w Stobnie (powiat policki). To odpowiedź na prośby mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa na wskazanym przez nich odcinku drogi.

– Mieszkańcy Stobna zwrócili się do nas z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu związanego z bezpieczeństwem przy wyjeździe z drogi tuż przy kościele na drogę powiatową – informuje Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Policach. – Ograniczona widoczność oraz nagminne przekroczenia prędkości sprawiają, że miejsce to budzi obawy.

Starostwo Powiatowe w Policach zwróciło się więc o opinię eksperta, Arkadiusza Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jakie rozwiązanie dla tego miejsca byłoby najlepsze. Na podstawie jego rekomendacji urzędnicy przedstawili propozycję montażu wzbudzanej sygnalizacji świetlnej, która będzie reagowała zarówno na przekroczenie prędkości, jak i na pojazdy oczekujące na włączenie się do ruchu.

Starostwo informuje, że mieszkańcy przyjęli tę koncepcję z dużym entuzjazmem. Ma więc być zrealizowana w przyszłym roku.

– Cieszę się, że wspólnie udało się wypracować projekt, który realnie poprawi sytuację w tym miejscu – mówi Shivan Fate, starosta policki, który w minionym tygodniu spotkał się z mieszkańcami.

