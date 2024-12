Świnoujskie promy pływają inaczej

Fot. Sylwia Dudek

Jest już rozkład kursowania świnoujskich promów "Bielik" w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz sylwestra. Obowiązuje on od 24 grudnia od godz. 17.00 do 27 grudnia do godz. 5 rano oraz 31 grudnia od godz. 17.00 do 2 stycznia do godz. 5.00.

Jak poinformował Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi prom "Karsibór" do przewozów materiałów niebezpiecznych, pojazdów ponadnormatywnych oraz pojazdów zaprzęgowych nie kursuje w dniach 25, 26 grudnia oraz 1 stycznia.

oprac (rj)