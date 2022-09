Świnoujście dostało pieniądze na wypłatę dodatku węglowego

Są pieniądze na wypłaty dodatku węglowego w Świnoujściu. Miasto otrzymało na ten cel 437 580 zł. Wypłaty pieniędzy powinny ruszyć w październiku. Zajmie się tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

"Teraz, według procedur, za zgodą radnych środki te powinny zostać wprowadzone do budżetu. Termin najbliższej sesji rady miasta to 29 września, więc stanie się to już w przyszłym tygodniu"- poinformował na swoim facebookowym profilu prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Osoby, które złożyły stosowny wniosek o dodatek węglowy mogą uzyskać szczegółowe informacji pod nr tel. 91 32 25 480, 91 32 25 465 lub 91 32 25 466.

oprac. (rj)