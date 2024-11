Święto Niepodległości w Szczecinie. Maszerowali, śpiewali, biegali

REKLAMA

Komentarze

@Warszewo 2024-11-11 19:25:00 Takim ignorantom Polska kojarzy się tylko z reprezentacją Polski w piłce nożnej.Wtedy ozdabiają auta chorągiewkami.

@ Y 2024-11-11 18:34:11 No przecież był -min. nałuki i inni.

młoda lewica 2024-11-11 18:28:59 czyli stara komuna . wieczorek , czarzasty cimoszewicz .Na swojego patrona w tym dniu wzieli Ignacego Daszyńskiego a nie powinni .Powinni marchlewskiego , różę luksemburg , nowotkę itd. I to powinni być ich idole . Przecież oni uznawali Polskę podległą uzależniną od ZsRR a tych którzy się tamu się sprzeciwiali zwalczali nawet likwidowali

warszewo flag brak 2024-11-11 18:17:41 naliczyłem w co 20 domku.domy wypasione dopracowany każdy szczegół oprócz flagi.Raczej im sie powiodło w Polsce a jednak wdzięczności żadne wobec niej j.A może na Warszewie mieszkają obcokrajowcy to by tłumaczyło dlaczego nie ma prawie flag..

Bielik 2024-11-11 17:09:12 Duch patriotyczny rozniósł się po całym Szczecinie, tzn. że Polskość nie zaginie.

Y 2024-11-11 17:03:19 Politycy-szabrownicy, udający patriotów też byli?????

Tomasz 2024-11-11 17:01:16 Kiedy szedłem na końcu marszu a byliśmy przy siedzibie Kuriera, zadzwonił do mnie mój kolega, który był na początku, mówił, że zbliżają się do Bramy Portowej. Czyli było Nas kilka tysięcy. Piękny wynik, a przecież dużo osób pojechało do Warszawy. Dramatycznie i smutno wygląda Szczecin bez wywieszonych biało-czerwonych flag. To już tradycja i tak na pewno pozostanie.