Święto Myśliwych. Hubertus w Szczecinie [GALERIA]

Atrakcją był także puchacz trzymany przez jedną z uczestniczek wydarzenia.

Zarząd Okręgowy w Szczecinie Polskiego Związku Łowieckiego świętował w niedzielę (26 bm.) Dzień św. Huberta (wypadający 3 listopada). To coroczne święto myśliwych i leśników obchodzone wraz z początkiem sezonu polowań w okresie jesienno-zimowym.

O godz. 12 spod komendy PSP przy ulicy Grodzkiej przeszedł pochód, na który składały się poczty sztandarowe Kół Łowieckich z Okręgu Szczecińskiego. Pochód myśliwych przemaszerował uroczyście do katedry, gdzie arcybiskup archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej Wiesław Śmigiel poprowadził mszę świętą w oprawie myśliwskiej. Po mszy świętej uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku, można było także zwiedzić stoiska przygotowane przez Koła Łowieckie.

W pochodzie udział wzięło kilkadziesiąt osób, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Krótkie wydarzenie, zakończone msza świętą, przykuło uwagę przechodniów. Marszowi towarzyszyły zarówno sztandary Polskiego Związku łowieckiego, jak i tradycyjne stroje myśliwskie. Niektórzy prowadzili psy myśliwskie (m.in. posokowce), atrakcją był także puchacz trzymany przez jedną z uczestniczek wydarzenia.

Polski Związek Łowiecki na Pomorzu Zachodnim powstał po 1945 r. i składał się z łowczych pochodzących przede wszystkim z Kresów. Organizacja odbudowywała myśliwskie tradycje i integrowała środowisko myśliwych. Dziś zadaniem Polskiego Związku Łowieckiego jest - poza polowaniami - również tworzenie i utrzymanie remiz śródpolnych, budowa urządzeń wodnych, walka z kłusownictwem, reintrodukcje i zasiedlenia, edukacja ekologiczna.

Hubertus, czyli dzień św. Huberta obchodzony jest 3 listopada. Św. Hubert uważany jest za patrona myśliwych. W Polsce tradycje związane z tym świętem sięgają XVIII wieku. Tego dnia organizowane jest również specjalne polowanie nawiązujące do dawnych tradycji i zwyczajów (zawsze poprzedzone mszą święta w intencji myśliwych). ©℗

Tekst i fot. (aj)

