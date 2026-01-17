Świetlne widowisko na burcie Jantar Unity przyciągnęło tłumy [GALERIA, FILM]

Tłum widzów zebrał się w sobotę (17 stycznia) wieczorem, by obejrzeć mapping wyświetlany na zacumowanym w Szczecinie promie „Unity Jantar”.

Pokaz multimedialny był prezentacją nowego promu. Dynamiczne projekcje świetlne i efekty dźwiękowe w scenerii potężnej jednostki, zamglonej Odry i Wałów Chrobrego robiły wrażenie.

Zwizualizowano między nimi Świnoujście, Ystard i Trelleborg, między którymi będzie pływała nowa jednostka. Pojawiły się także wątki szczecińskie - między innymi Pomnik Trzech Orłów czy budynek filharmonii. Lektor o naszym mieście powiedział tak: "Szczecin miastem otwartym na morze, na świat, na przyszłość".

- Trudno opuścić takie wydarzenie - mówili państwo Ola i Zbyszek. - Chociaż prom nie został zbudowany w Szczecinie, pal licho - nieważne, gdzie poczęty, ważne, gdzie chrzczą. Odczucie jest dziś takie, jakby powstał tutaj. Prom robi olbrzymie wrażenie. A pokaz świetlny, chociaż krótki, był bardzo fajny. Warto było przyjść. Kiedy zobaczyliśmy, że w autobusie, nie ma miejsca, wiedzieliśmy, że wszyscy jadą tu.

Drugi pokaz multimedialny odbędzie się w sobotę o godz. 20. (as, K)

