Światła wolności nie uda się zgasić [GALERIA]

Plac Grunwaldzki - kwiaty i znicze w hołdzie ofiarom komunizmu. Fot. Piotr Sikora

42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego nie jest tą, którą się specjalnie czci. Jednak tego dnia oddaje się hołd pamięci ofiarom stanu wojennego. Podobnie było i w Szczecinie – mieście robotniczych zrywów i podpisania Porozumień Sierpniowych.

Stan wojenny jest tym fragmentem współczesnej polskiej historii, w wyniku którego na długie lata Polska popadła w marazm społeczny i zastój gospodarczy. Cofnęliśmy się także o lata w dążeniu do wolności i demokracji. Nastąpiły również głębokie podziały w społeczeństwie. Tysiące ludzie zmuszono do emigracji…

W polskim kalendarzu mamy dwa grudnie, a jeden od drugiego oddziela dekada: 1970 i 1981. Dwie różne daty i dwa różne wydarzenia, których pamięć jest szczególna ważna, zwłaszcza tu, na Wybrzeżu.

W Szczecinie w roku 1970 zginęło od kul 16 niewinnych ludzi. Najmłodsza z ofiar miała 16 lat… W stanie wojennym odnotowano jedną ofiarę – są to dane oficjalne.

W jednym i drugim przypadku symbolem tragicznego zimowego grudnia jest Stocznia Szczecińska. Miejsc poświęconych tamtym wydarzeniom jest jednak znacznie więcej. I są to plac Solidarności oraz plac Grunwaldzki. Istnieje również specjalny szlak wytyczający trasę przemarszu stoczniowców w grudniu 1970 roku. Ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie od kul padli ranni i zabici protestujący robotnicy.

W środę 13 grudnia od rana trwały w Szczecinie uroczystości związane z uczczeniem ofiar stanu wojennego. O godzinie 8 przewodniczący Zachodniopomorskiej PO Olgierd Geblewicz wraz z radnymi i członkami PO złożył kwiaty pod krzyżem przy bramie główniej stoczni.

W godzinach późniejszych wicewojewodowie Tomasz Wójcik i Mateusz Wagemann uczestniczyli w wydarzeniach upamiętniających ofiary stanu wojennego. Obaj, o godz. 11.30 złożyli kwiaty pod tablicą „Ofiarom komunizmu” – tablica znajduje się na placu Grunwaldzkim. Następnie, wraz z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” i osób represjonowanych w stanie wojennym, w południe, złożyli kwiaty pod krzyżem przy bramie głównej Stoczni Szczecińskiej. Ulica, przy której znajduje się brama stoczni, nosi imię Andrzeja Antosiewicza. Był on stoczniowcem i działaczem NSZZ Solidarność, internowanym w czasie stanu wojennego.

Na godzinę 17 zaplanowano „Światło pamięci”, będące upamiętnieniem rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Jest to część akcji społecznej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. Światło pamięci zapalą zebrani przy pomniku Anioła Wolności na placu Solidarności. Wydarzenie, które nie ma charakteru oficjalnych uroczystości, organizuje szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej i 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej.

Kampania społeczna „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent USA Ronald Reagan, który w Bożonarodzeniowym orędziu do narodu powiedział: „Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”.©℗

Krzysztof ŻURAWSKI