Światła to bezpieczeństwo. Bezpłatna kontrola na stacjach diagnostycznych

Już po raz szósty kierowcy mogą skorzystać z bezpłatnej możliwości sprawdzenia świateł w swoich pojazdach. Policja przypomina o kolejnej edycji kampanii "Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo", do której przyłączyło się już ponad 30 stacji diagnostycznych w naszym regionie. Ich adresy będą na bieżąco aktualizowane na stronach internetowych KWP w Szczecinie i komend powiatowych.



- Jednym z założeń akcji jest uświadomienie kierowcom, jak ważne jest prawidłowe oświetlenie pojazdu. To nie tylko dobra widoczność przed nami, to także gwarancja, że nie oślepiamy kierowców jadących z naprzeciwka - tłumaczy kom. Mateusz Mićko, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie. - Dlatego zachęcamy do bezpłatnej kontroli oświetlenia. Będzie można to zrobić w 4 terminach - pierwszy to sobota, 23 października.

Wypadki po zmierzchu

Z 258 wypadków, do których doszło w ub. roku od września do października, aż 119 miało miejsce po zmierzchu i w porze nocnej.

- Tymczasem tylko w tym roku, do września, zatrzymaliśmy 208 pojazdów jadących bez świateł i 167 z niesprawnym oświetleniem - dodaje asp. Jacek Kaczmarski Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie. - Nadal będziemy na to zwracać uwagę i nie będzie pobłażania.

W przypadku niesprawnego oświetlenia zatrzymywany jest dowód rejestracyjny, a kierowca ma obowiązek udać się do stacji diagnostycznej. Dokument odzyska, jeśli oświetlenie jest naprawione i prawidłowo ustawione. Policjant może wystawić także mandat do 500 zł.

Nie tylko prawidłowe ustawienie oświetlenia

- Ważne jest nie tylko prawidłowe ustawienie oświetlenia, ale także jego źródło - tłumaczy Bogusław Bryczkowski, diagnosta z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. - Coraz rzadziej mamy do czynienia z tradycyjnymi żarówkami, które w przypadku złego zamontowania mogły oślepiać jadących z naprzeciwka. Dziś trudniej o taki błąd. Częściej spotykamy się z montażem np. halogenów czy innego źródła światła w samochodzie, który nie jest do tego dostosowany.

W efekcie światło jest źle rozproszone, strefy cienia nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa, kierowca zbyt późno może dostrzec inny pojazd czy pieszego. Użytkownicy ruchu z tej grupy też mogą wiele zrobić dla poprawy własnego bezpieczeństwa. Choć noszenie kamizelek czy opasek odblaskowych obowiązkowe jest jedynie poza terenem zabudowanym, warto o tym pamiętać także na terenie zabudowanym. Pieszy z odblaskami widoczny jest z odległości nawet 200 m. Bez elementów odblaskowych, które coraz częściej są fabrycznie wszywane w jesienną czy zimową odzież, bezpieczni są na odcinku do 30 m. ©℗

