Światełko do nieba z iluminacjami i w rytm poloneza

Szczecinianie nie mogli w niedzielę narzekać na brak atrakcji w związku z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwieńczeniem kwestowania było nie jedno, a dwa światełka do nieba i to w niezwykłym, bo tanecznym wydaniu.

Z dachu Morskiego Centrum Nauki rozbłysło światło i iluminacje na budynku, natomiast w Ogrodach Śródmieście zapłonęły pochodnie, z którymi zatańczono poloneza. “To było najbardziej odjechane światełko do nieba!”- skomentował prowadzący imprezę w Ogrodach.

Choć na “światełko” w Ogrodach trzeba było trochę dłużej poczekać, zdecydowanie było warto. Kiedy równo o godzinie 20.00 w całej Polsce rozbłysły światła ze sztabów WOŚP, w Ogrodach Śródmieście na scenę wchodził właśnie zespół bębniarzy Bloco Pomerania, który rozgrzał publiczność i zachęcił do tańca.

Nic więc dziwnego, że wszyscy zgromadzeni tak ochoczo ruszyli do poloneza, prowadzonego przez reprezentantów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej Krąg. W rytm słynnego poloneza z filmu “Pan Tadeusz” tancerze wraz z uczestnikami finału przeszli ulicą Wielkopolską do placu Szarych Szeregów i z powrotem do Ogrodów, gdzie oficjalnie zakończył się tegoroczny finał.

Tekst i film Magdalena Klyta