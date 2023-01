31. Finał WOŚP. Do godz. 21 zebrano prawie 110 mln zł

Do godz. 21 wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrali prawie 110 mln zł. Wcześniej na Placu Bankowym w Warszawie odbyło się "Światełko do Nieba"; w tym roku nie było jednak fajerwerków, a wydarzenie było również hołdem dla Ukrainy.

Tegoroczny finał WOŚP przebiega pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!". Jak poinformował sztab, tuż przed "Światełkiem do Nieba", które tradycyjnie odbywa się o godz. 20, wolontariusze WOŚP zebrali ponad 90 mln zł. Godzinę później na koncie WOŚP było już prawie 110 mln zł.

Światełko bez fajerwerków

Wydarzenia towarzyszące finałowi WOŚP odbywały się w niedzielę w wielu miastach i miejscowościach w całej Polsce.

W Warszawie studio, z którego transmitowano finał WOŚP, ustawiono na Placu Defilad. Na Placu Bankowym odbywają się koncerty; stamtąd też wystartował bieg "Policz się z cukrzycą". O godz. 20 odbył się happening "Światełko do Nieba", który zgromadził tłumy ludzi.

W tym roku "Światełko" odbyło się bez fajerwerków; organizatorzy przygotowali festiwal obrazu, dźwięku, ognia i świateł, a na ekranach wyświetlono m.in. obrazy z Ukrainy, a także wolontariuszy pomagających ukraińskim uchodźcom i obrazy z poprzednich finałów WOŚP. Odliczanie do "Światełka do Nieba" prowadzili Jerzy Owsiak i prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Stołeczna policja poinformowała, że 31. Finał WOŚP przebiegał spokojnie i nie odnotowano żadnych incydentów.

Finał WOŚP odbywał się w całym Trójmieście. Koncerty i imprezy odbyły się w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. W Sopocie zakończyła się najbardziej widowiskowa atrakcja - tzw. Lodowa Mila, czyli przepłynięcie przez dwóch śmiałków mili morskiej koło molo w Sopocie.

Policja odnotowała jeden incydent w Gdańsku, gdzie na Przymorzu dwóch mężczyzn ukradło puszkę z WOŚP. Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Marek Kobiałko poinformował, że policjanci z Przymorza prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży puszki WOŚP. "Do zdarzenia doszło w niedzielę w jednym ze sklepów przy ul. Droszyńskiego w Gdańsku" - dodał Kobiałko.

Iluminacje i baloniki do nieba

W Krakowie na godz. 20 zebrano 1,5 mln zł. Kwestuje ponad 2 tys. wolontariuszy. "To osoby w każdym wieku, które po prostu chcą pomóc" - powiedział PAP Andrzej Moskalik, szef sztabu WOŚP przy Urzędzie Miasta Krakowa.

W akcję od 1993 r. zaangażowana jest m.in. aktorka Anna Dymna. "Czeka się na ten dzień zawsze, bo to jest dzień pełen radości. (...) Taki dzień daje ogromne siły, więc was namawiam bądźmy razem" – mówiła Dymna, która na Rynku Głównym kwestowała i rozdawała czerwone serduszka wraz z ekipą swojej fundacji "Mimo wszystko", działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W Poznaniu główną scenę tegorocznej zbiórki WOŚP zorganizowano na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Finałowi akcji towarzyszyły koncerty, m.in. rapera Peji czy zespołu Organek. Kilkaset osób, które zgromadziły się na terenie MTP w czasie wieczornego "Światełka do nieba" wykorzystało do stworzenia iluminacji "Tytki z glancem", czyli papierowe torebki z logo WOŚP, w które uczestnicy włożyli telefony z włączoną opcją latarki.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał PAP, że do godz. 19 funkcjonariusze nie odnotowali jakichkolwiek incydentów związanych z niedzielną zbiórką.

W Katowicach "Światełko do Nieba" przyjęło - podobnie jak w ub. roku - formę wypuszczenia w niebo dziesiątek czerwonych baloników. Balony uwolniono na obszernym placu przy Spodku, gdzie umieszczono główną scenę wydarzeń WOŚP w tym mieście. Zaangażowanie katowiczan w przedsięwzięcie lokalny samorząd zaakcentował niedawno, nadając nazwę Orkiestry rondu na jednym z węzłów drogi krajowej nr 81 na terenie Katowic.

W niedzielę w Katowicach fizycznie działał o jeden sztab WOŚP mniej niż pierwotnie planowano. Fundacja z Pasją przygotowywała go w pomieszczeniach udostępnionych przez parafię ewangelicko-augsburską w dzielnicy Szopienice, w jej probostwie. W piątek jednak w budynku przy ul. Bednorza 20 doszło do wybuchu, wskutek którego zginęły dwie osoby, a sam obiekt zawalił się. Sztab Fundacji z Pasją, mimo to w niedzielę uruchomiono - wirtualnie.

Ponad 120 tys. wolontariuszy

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poprzedzają go akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczęły się już na początku grudnia. Od początku swojej działalności fundacja zebrała na wsparcie polskiej medycyny ponad 1,75 mld zł i kupiła ponad 70 tys. urządzeń.

Pieniądze zbierane podczas 31. Finału WOŚP zostaną przeznaczone na zbiera wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń.

W tegorocznym finale WOŚP uczestniczy ponad 120 tys. wolontariuszy w kraju i zagranicą, którzy zbierają pieniądze do puszek. Przygotowano 225 tys. puszek oraz 35,7 mln serduszek w wersji polskiej i ponad 1,55 mln w wersji angielskiej. Uruchomiono ponad 1,6 tys. orkiestrowych sztabów, które koordynują tysiące imprezy i wydarzeń związanych z finałem w Polsce i w różnych częściach świata. Pieniądze zbierane są m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Islandii, USA, Nowej Zelandii, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Singapurze i w Arabii Saudyjskiej.

Za pieniądze zebrane w ramach 31. Finału WOŚP kupione będą m.in.: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF; analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego; zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych; systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń i komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

Podczas zeszłorocznego finału zebrano ponad 224 mln zł. Pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu okulistycznego dla dzieci. (PAP)

