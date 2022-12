Świąteczne życzenia z Grenlandii

Życzenia świąteczne i noworoczne z Grenlandii przesłał na specjalnej kartce kapitan jachtowy Grzegorz Węgrzyn. Przypomnijmy, że podjął on próbę przepłynięcia Northwest Passage jachtem „Regina R. II”. Jednak awaria silnika jednostki podczas sztormu zmusiła go do zawrócenia i przezimowania w grenlandzkiej osadzie Aasiaat.

„Boża Dziecina niech przyniesie Pokój i Radość. Gwiazda Betlejemska niech oświeca drogę, a Nowy Rok 2023 będzie pełen Bożego Błogosławieństwa. Tego i wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym dla Redakcji i Czytelników «Kuriera Szczecińskiego» przesyła kpt. G. Węgrzyn”.

My zaś życzymy dzielnemu żeglarzowi, który wypłynął ze Szczecina 23 kwietnia z zamiarem przepłynięcia Przejścia Północno-Zachodniego i dotarcia do Alaski, aby przyszła wiosna i lato w Arktyce sprzyjały jego samotnej wyprawie.

(kl)