Świąteczne akcje. Prezent dla (nie)znajomego

Jak wspomina ksiądz Kancelarczyk trzy lata temu beneficjentami akcji było ok. 200 podopiecznych pewnego DPS-u. Dzisiaj około 13 000 osób czeka na swojego osobistego Świętego Mikołaja. Fot. archiwum/FB

Święta Bożego Narodzenia to rodzinny czas, który kojarzy się również z prezentami. Obdarowujemy swoich bliskich, aby okazać im swoją miłość i sprawić radość. Nie dla wszystkich jednak te Święta mogą być wesołe i beztroskie, a Święty Mikołaj nie przyniesie worka pełnego prezentów.

Właśnie do takich osób skierowana jest akcja „TAK nieWIELE”. Idea obdarowywania nieznajomych stworzona została przed trzema laty przez dwie szczecińskie fundacje – Fundację Małych Stópek i Donum Vitae. Założenie jest proste, tworzymy paczki dla podopiecznych Fundacji, mieszkańców domów pomocy społecznej i osób z niepełnosprawnościami. Na stronie takniewiele.com znaleźć można listę potrzebujących z całej Polski wraz z krótkim opisem ich sytuacji życiowej i ich niewielkich marzeń. Słowo „niewiele” odgrywa kluczową rolę w akcji księdza Tomasza Kancelarczyka. Otóż to nasze „niewiele” dla kogoś znaczy bardzo wiele. Niewielki nakład funduszy i sił daje wielką moc radości i nadziei dla tych, którym w życiu poszczęściło się mniej niż nam. Pan Sławek, 55-letni podopieczny domu pomocy społecznej z województwa lubuskiego, prosił o słodycze. 29-latek ze Szczecina potrzebował skarpetek i butów w rozmiarze 43. Chcieli tak niewiele… Można było więc stworzyć paczkę dla nieznajomego, a następnie wysłać na podany adres. Inicjatywę można także wesprzeć finansowo, dokonując dobrowolnej wpłaty na specjalne konto.

Z kolejną ciekawą propozycją pomocy drugiemu człowiekowi przychodzi Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy. Prowadzący działalność społeczną i edukacyjną ZUL, z siedzibą w Mierzynie, na co dzień inspiruje mieszkańców naszego regionu jako szkoła świadomego obywatelstwa. Organizuje i przeprowadza różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, spotkania kulturalne i artystyczne, jak również pomaga osobom niepełnosprawnym powrócić na rynek pracy. Na początku mijającego roku Uniwersytet Ludowy zorganizował pierwszą edycję Balu Charytatywnego, z którego dochód w całości został przekazany na rzecz Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. Sukces tego wydarzenia skłonił organizatorów do ogłoszenia kolejnej edycji Balu. Oznacza to, że już 18 stycznia 2025 roku odbędzie się kolejny uroczysty Bal Charytatywny, a jego beneficjentem tym razem zostanie Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie. Jest to niezwykłe wydarzenie, którego goście będą mieli okazję spotkać się w ekskluzywnych wnętrzach prestiżowego budynku Szczecina, Hanza Tower. W trakcie wieczoru będą miały miejsce również liczne aukcje, których finansowe wyniki także zasilą konto Stowarzyszenia. Podczas pierwszego Balu można było wylicytować koszulkę i piłkę z podpisami piłkarzy Pogoni Szczecin, limitowane kartki i znaczki pocztowe, album o Szczecinie z osobistym podpisem prezydenta Krzystka i wiele innych. Druga edycja Charytatywnego Balu organizowanego przez ZUL będzie więc możliwością połączenia zabawy karnawałowej i pomocy potrzebującym. Sprzedaż biletów już ruszyła i jest to świetny pomysł na niebanalny prezent świąteczny dla kogoś bliskiego. Radość z takiego prezentu będzie podwójna – dla obdarowanego i dla pacjentów pozostających pod opieką Hospicjum w Tanowie.

Piękna polska tradycja mówi, aby w wieczór wigilijny zostawić nakrycie dla zbłąkanego, nieznajomego wędrowcy. Może warto wprowadzić w nasze przedświąteczne przygotowania kolejną tradycję, tradycję obdarowywania potrzebujących? Jest ich tak wielu wokół nas, ale serc chcących nieść pomoc z pewnością jest jeszcze więcej. Do dzieła! ©℗

Kamila WIEWIÓRA