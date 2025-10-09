Świadectwo Marii Schneider na sesji Rady Miasta Szczecin

Czwartkowa sesja Rady Miasta Szczecin rozpoczęła się od wspomnienia radnej klubu Koalicji Obywatelskiej Marii Schneider, która zmarła we wrześniu. Radna przez kilka lat zmagała się z chorobą nowotworową.
- Wielu z nas zapamiętało ją jako osobę bardzo odważną i bardzo dobrą - mówił przewodniczący Rady Miasta Paweł Bartnik z KO. - Maria zostawiła nam, w Radzie Miasta, dwa świadectwa. Świadectwo dumnego odchodzenia - pomimo cierpienia zachowała uśmiech. A także świadectwo wrażliwości na drugiego człowieka, świadectwo miłości.
Pamięć Marii Schneider wszyscy zgromadzeni w sali sesyjnej uczcili minutą ciszy.
(as)