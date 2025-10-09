Czwartek, 09 października 2025 r. 
Świadectwo Marii Schneider na sesji Rady Miasta Szczecin

Data publikacji: 09 października 2025 r. 11:17
Ostatnia aktualizacja: 09 października 2025 r. 13:37
Fot. Dariusz Gorajski  

Czwartkowa sesja Rady Miasta Szczecin rozpoczęła się od wspomnienia radnej klubu Koalicji Obywatelskiej Marii Schneider, która zmarła we wrześniu. Radna przez kilka lat zmagała się z chorobą nowotworową. 

- Wielu z nas zapamiętało ją jako osobę bardzo odważną i bardzo dobrą - mówił przewodniczący Rady Miasta Paweł Bartnik z KO.  - Maria zostawiła nam, w Radzie Miasta, dwa świadectwa. Świadectwo dumnego odchodzenia - pomimo cierpienia zachowała uśmiech. A także świadectwo wrażliwości na drugiego człowieka, świadectwo miłości.

Pamięć Marii Schneider wszyscy zgromadzeni w sali sesyjnej uczcili minutą ciszy. 

(as)

Komentarze

[*]
2025-10-09 11:57:05
Cześć Jej pamięci.

