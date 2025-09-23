Wtorek, 23 września 2025 r. 
REKLAMA 16 szczecin
REKLAMA

Nie żyje radna Maria Schneider

Data publikacji: 2025-09-23 10:48
Ostatnia aktualizacja: 2025-09-23 12:57
Fot. Dariusz Gorajski  

Po długiej i ciężkiej walce z chorobą 22 września odeszła Maria Schneider - radna miasta Szczecin. 

„Waleczność, pracowitość i oddanie, które Maria w sobie nosiła, a także jej niezwykłe zaangażowanie społeczne, pozostaną inspiracją dla wszystkich, którzy mieli szczęście ją znać” - napisał w mediach społecznościowych poseł Patryk Jaskulski.

„Była osobą oddaną mieszkańcom Szczecina. Zawsze gotową do rozmowy i do działania tam, gdzie była potrzebna. Wszyscy znamy ją z jej nieustępliwości w walce o prawa kobiet. Zarażała uśmiechem. Taką Cię zapamiętamy, Marysiu!” - przekazała radna Wiktoria Rogaczewska.

Maria Schneider miała 55 lat. Była radną miejską z prawobrzeża. Walka o prawa kobiet i równouprawnienie były dla niej sprawą priorytetową, a samorząd traktowała jako serce lokalnych społeczności. (K)

Czytaj także

Pogoda

16 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję