Nie żyje radna Maria Schneider

Fot. Dariusz Gorajski

Po długiej i ciężkiej walce z chorobą 22 września odeszła Maria Schneider - radna miasta Szczecin.

„Waleczność, pracowitość i oddanie, które Maria w sobie nosiła, a także jej niezwykłe zaangażowanie społeczne, pozostaną inspiracją dla wszystkich, którzy mieli szczęście ją znać” - napisał w mediach społecznościowych poseł Patryk Jaskulski.

„Była osobą oddaną mieszkańcom Szczecina. Zawsze gotową do rozmowy i do działania tam, gdzie była potrzebna. Wszyscy znamy ją z jej nieustępliwości w walce o prawa kobiet. Zarażała uśmiechem. Taką Cię zapamiętamy, Marysiu!” - przekazała radna Wiktoria Rogaczewska.

Maria Schneider miała 55 lat. Była radną miejską z prawobrzeża. Walka o prawa kobiet i równouprawnienie były dla niej sprawą priorytetową, a samorząd traktowała jako serce lokalnych społeczności. (K)