Sukcesy sportowe i porażka. List gończy za adwokatem ze Szczecina

Szymon Lubiński po zwycięstwie w zawodach Międzynarodowej Unii Kolarskiej Union Cycliste International UCI. Fot. archiwum

Na stronie poszukiwani.policja.gov.pl policja opublikowała list gończy za znanym szczecińskim adwokatem Szymonem Lubińskim. Pod koniec ubiegłego roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie skazał go na 4 lata pozbawienia wolności za oszustwo. Mimo, że Sąd Apelacyjny obniżył wymiar kary z 7 lat więzienia na 4 lata, wyrok uznano za dość surowy.

Wyrok był też zaskoczeniem dla samego skazanego. Adwokat nie stawił się do odbywania kary. Jego miejsce pobytu pozostaje dla organów ścigania nieznane. W związku z tym policja opublikowała wczoraj list gończy.

Przypomnijmy, że prokuratora oskarżył Szymona Lubińskiego m.in. o powoływanie się wraz z byłym policjantem Markiem Z. na wpływy w instytucjach państwowych, w tym w szczecińskiej policji i w prokuraturze. W ten sposób „doprowadzili pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30 tys. zł i usiłowali doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100 tys. zł”.

Prokuratura zarzucała adwokatowi również utrudnianie postępowania prowadzonego przed sądem. Zarzucono mu też utrudnianie innego postępowania; zdaniem śledczych adwokat wyniósł gryps z Aresztu Śledczego w Szczecinie, w którym opisano linię obrony.

Szymon Lubiński nie przyznał się do winy. Sąd uniewinnił go tylko z jednego z zarzutów – o składanie fałszywych zeznań.

Według sądu okolicznością łagodzącą były m.in. sportowe sukcesy prawnika w kolarstwie.

O Szymonie Lubińskim głośno się zrobiło, gdy zaczął rozkręcać błyskotliwą karierę prawniczą, a jeszcze głośniej, gdy z tego szczytu spadał, gdy został oskarżony. Po latach medialnego niebytu wrócił na łamy gazet jako sportowiec z sukcesami. Kilka miesięcy temu w Słowenii wygrał zawody w jeździe na czas w cyklu UCI Masters. Zawody w cyklu UCI Masters należy do najbardziej prestiżowych imprez kolarskich. Organizowana jest pod egidą Międzynarodowej Unii Kolarskiej Union Cycliste International UCI.

W 2025 r. Szymon Lubiński przejechał na rowerze 50 tys. km w wyczynowym treningu i startach w jeździe indywidualnej, parami i drużynowej na czas. W tym też roku zdobył Puchar Świata UCI GranFondo Ljubljana w wyścigu indywidualnym na czas, a ponadto w Sokołowie Podlaskim został mistrzem Polski masters PZKol w wyścigach na czas, indywidualnym i parami.

Lista jego kolarskich sukcesów jest jednak znacznie dłuższa. (K.,C)

