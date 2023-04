Kolarstwo. Szymon Lubiński zwyciężył w wyścigu otwarcia sezonu w Berlinie

Szczecinianie byli bardzo aktywni na podberlińskich trasach. Fot. archiwum

W granicach wielkiego Berlina w kierunku na Wiesenburg-Rund odbył się międzynarodowy kolarski wyścig otwarcia sezonu na klasycznym dystansie 100 kilometrów, a 230 kolarzy - wśród których byli także szczecinianie z Miejskiego Klubu Sportowego Gryf - miało do pokonania 8 rund.

Na trasie wspólnie jechali kolarze z kategorii Masters i Elite, a w tej pierwszej zwyciężył reprezentant Gryfa Szymon Lubiński, zaś w drugiej jego kolega klubowy Rafał Kalinowski uplasował się tuż za podium na 4. miejscu.

- Szczecińscy kolarze osiągnęli świetne wyniki - podsumował doświadczony trener naszego klubu Waldemar Mosbauer. - Od startu wyścig był rozgrywany w wysokim agresywnym tempie ze średnią prędkością 55 kilometrów na godzinę. Mimo prób wielu akcji ucieczkowych, do finalnego finiszu doszło w czołowej grupie, a nasi reprezentanci osiągnęli wysokie pozycje. Nasi zawodnicy po intensywnym przygotowaniu do sezonu 2023 w trakcie wyścigu wykazali dużą aktywność mimo zdecydowanej przewagi ilościowej gospodarzy, a na podium znaleźli się także reprezentanci Finlandii. Osiągnięte przez kolarzy Gryfa rezultaty, to dopiero sygnał wstępny ich wysokich możliwości oraz klasy jaką reprezentują, a ich celem wynikowym oprócz mistrzostwa Polski, jest wysoka pozycja w rywalizacji światowej w kategoriach, w których się specjalizują. (mij)