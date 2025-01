Studniówek czas - tak się bawi XIII LO [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Studniówka to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego maturzysty – symboliczny moment, który wyznacza 100 dni do egzaminu dojrzałości. W minioną sobotę, 18 stycznia, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w studniówce XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Tegoroczni maturzyści bawili się w hotelu Radisson Blu.

Wieczór rozpoczął się od przemówień dyrekcji szkoły i życzeń sukcesów na egzaminach maturalnych. Następnie, zgodnie z tradycją, nadszedł czas na uroczyste odtańczenie poloneza. Para za parą, maturzyści z gracją przemierzali salę, wykonując złożone figury taneczne. Wszyscy zgromadzeni – nauczyciele, rodzice i goście – nagrodzili młodzież gromkimi brawami.

Na balu obowiązywały oczywiście eleganckie stroje. Panie zachwycały kreacjami, które idealnie łączyły elegancję z indywidualnym stylem. Przeważały długie wieczorowe suknie w odcieniach klasycznej czerni, czerwieni, granatu i butelkowej zieleni, choć nie brakowało również złota czy srebra. Delikatne zdobienia, koronki i cekiny dodawały blasku każdej stylizacji.

Panowie również zaprezentowali się z klasa, wybierając klasyczne garnitury w odcieniach czerni, granatu i grafitu. Elegancji dodawały także perfekcyjnie dobrane detale, takie jak krawaty, muszki, spinki do mankietów czy polerowane buty.

Po części oficjalnej nadszedł czas na wspólną zabawę. Na parkiecie królowały zarówno klasyczne przeboje, jak i współczesne hity, które porywały młodzież do tańca. Wspólne fotografie, konkursy oraz strefy chillout zapewniły wszystkim doskonałą rozrywkę.

– To niezapomniana noc. Czujemy się wyjątkowo, a jednocześnie wiemy, że to nasz czas, zanim zaczniemy intensywnie przygotowywać się do matury – mówili uczestnicy.

Nauczyciele podkreślali, że studniówka to nie tylko zabawa, ale także moment refleksji nad wspólnymi chwilami spędzonymi w murach szkoły.

Tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczną się 7 maja i potrwają do końca miesiąca. ©℗

(dg)