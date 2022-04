Studentki, to dla Waszego bezpieczeństwa

W środę (27 kwietnia) w godzinach od 10 do 13 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje pilotażowe warsztaty „Bezpieczna studentka”. Są one adresowane do studentek Uniwersytetu Szczecińskiego, a ich celem jest dostarczenie uczestniczkom podstawowego instrumentarium umożliwiającego podjęcie właściwej reakcji w sytuacji zagrożenia.

Zajęcia składają się z dwóch części: psycholog z US pani Paulina Jagodzińska wskaże najlepsze metody mentalnej reakcji na niebezpieczeństwo (sala nr 218, ul. Narutowicza 17 A); chor. Milena Duda z Żandarmerii Wojskowej przeprowadzi zajęcia z samoobrony dla kobiet (parking przy siedzibie WPiA, ul. Narutowicza 17 A).

(as)