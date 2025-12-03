Studenci ZUT stworzyli nietypowe bombki [GALERIA, FILM]

Betonowe bombki, choć wyglądają solidnie, są wyjątkowo lekkie – dzięki specjalnej technologii opracowanej w laboratoriach wydziału. Fot. Dariusz Gorajski

Grudzień na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT rozpoczął się bardzo kreatywnie. Odbyło się tam wyjątkowe wydarzenie „Betonowe Bombki”, przygotowane przez Samorząd Studencki WBiIŚ. Od samego rana słychać było świąteczną muzykę, a trzyosobowe drużyny studentów pochylały się nad betonowymi kulami, które miały zamienić w oryginalne ozdoby.

Do dyspozycji uczestników były farby, naklejki, tusze, flamastry i mnóstwo innych materiałów, które pozwoliły tworzyć świąteczne arcydzieła. Betonowe bombki, choć wyglądają solidnie, są wyjątkowo lekkie – dzięki specjalnej technologii opracowanej w laboratoriach wydziału.

Organizator wydarzenia, Filip Mitas, przewodniczący Samorządu Studenckiego WBiIŚ, podkreśla, że pomysł na imprezę ma pokazać nowoczesne oblicze budownictwa.

– Chcemy udowodnić, że beton to nie tylko konstrukcje i ciężkie elementy – tłumaczy. – Można z niego stworzyć także delikatne, estetyczne ozdoby. Nasze bombki są lekkie, puste w środku i bardzo wytrzymałe. Każdą przygotowaliśmy tak, by studenci mogli bez problemu malować i ozdabiać. Do tego zrobiliśmy betonową choinkę na drukarce 3D, żeby pokazać, jak duże możliwości daje technologia.

Dodaje też, że studenci wykazali się ogromną kreatywnością: – Pomysły są naprawdę przeróżne: Mikołaj, pani Mikołajowa, stara bombka ze zbiorów babci, projekty inspirowane zdjęciami z internetu. Widzieliśmy też bombkę w stylu retro oraz taką ozdobioną jak zimowa planeta z małym miasteczkiem. Jest pełna dowolność, a im bardziej świątecznie, tym lepiej.

Studentki biorące udział w wydarzeniu nie kryły entuzjazmu.

– Nasz pomysł to pani Mikołajowa, cała czerwona, z brokatem i w białym kołnierzyku – mówi Ola. – Nigdy nie myślałam, że beton może wyglądać tak uroczo.

– Robimy bombkę w stylu starej ozdoby z babcinej szafy – opowiadała Kasia. – Takiej z czasów PRL-u, ze srebrnym połyskiem. To świetna zabawa i w ogóle nie widać, że to beton.

Wszystkie bombki zostały sfotografowane i opublikowane na facebookowym profilu wydziału, gdzie zorganizowano głosowanie na najładniejszą ozdobę. Ostateczny wynik konkursu powstanie z połączenia głosów internautów i ocen komisji, w której zasiadają dziekan, prodziekan oraz przewodniczący samorządu. Na zwycięzców czekają nagrody. ©℗

(dg)

Realizacja filmu Dariusz Gorajski

