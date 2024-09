Studenci z regionów objętych powodzią mogą zamieszkać w akademikach US

W związku z klęską żywiołową na południu Polski Uniwersytet Szczeciński już 19 września otworzył swoje domy studenckie. Osoby z woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego, które mają przydział na akademik, mogą się zakwaterować bez dodatkowych opłat.

„Zapraszamy wszystkich potrzebujących schronienia studentów Uniwersytetu Szczecińskiego z obszarów dotkniętych powodzią, nasze domy studenckie są dla was otwarte, bez dodatkowych opłat za wcześniejszy kwaterunek” – przekazał PAP prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jak poinformowała uczelnia, na US kształci się 101 osób z adresami zamieszkania w woj. dolnośląskim, 26 z Opolszczyzny, 76 z woj. śląskiego i 49 z Małopolski. Decyzja władz US o wcześniejszym o kilka dni otwarciu dla nich akademików wynika z kryzysowej sytuacji w południowych województwach. Studenci, którzy mają przydział do akademików, mogą w nich zamieszkać już od czwartku 19 września.

Jak przekazała PAP rzeczniczka prasowa US Agnieszka Lizak, Uniwersytet nie ma wolnych miejsc w domach studenckich, które mógłby udostępnić ewakuowanym powodzianom. Uczelnia chce natomiast zapewnić pomoc – materialną i psychologiczną – wszystkim studentom poszkodowanym w wyniku powodzi.

„Priorytetowo będą rozpatrywane wnioski o przyznanie zapomogi dla studentów z terenów objętych powodzią, tak by otrzymali niezbędne wsparcie w jak najkrótszym czasie. Studenci otrzymali w tej sprawie stosowne informacje drogą elektroniczną” – poinformowała Lizak. „Uczelniany Zespół Wsparcia i Rozwoju oferuje także pomoc psychologiczną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” – dodała.

Zapomogi przyznaje uczelniana komisja socjalna. Maksymalna kwota to 4,5 tys. zł jednorazowo.

