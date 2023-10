Studenci Akademii Sztuki przy al. Niepodległości uczyć się nie będą

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

ZakAleC 2023-10-07 20:29:38 AS w Szczecinie to dno i bąbelki. Czy chcecie czy nie od wielu lat najwięcej chętnych na kierunki artystyczne jest w Zielonej Górze.

@@doroboty 2023-10-07 19:39:09 Tak Szczecin najlepszy....człowieku obudź się albo weź leki Akademia Sztuki nie powinna istniec przez wszystkie nadużycia ale najbardziej przez niska jakość nauczania

widok z okna 2023-10-07 11:29:37 Dziwni mieszkańcy, dziwne władze, dziwne elity, dziwni politycy!! Co jest normalnego w Szczecinie? Czy w ogóle jest coś takiego, co nie ośmiesza nas przed innymi ? Władze lokalne, które nie dają rady zarządzać miastem. Politycy którzy znani są jedynie ze swoich wybryków, pajacowania, kopertobrania czy innych dziwadeł spółek wodnych. No i elity, które są tak elitarne że aż ...lewitują!

Ekspert 2023-10-07 10:22:32 To jest kolejny skandal na tej pseudo uczelni Wywalić władze uczelni!!!! do roboty!!!

Vj 2023-10-06 21:19:59 Kto tam rządzi!!! Władze tej uczelni WON!!!! Za to co zrobiliście tej biednej dziewczynie ! Teraz kolejna awantura. Co to za .....!

Szczecinianka 2023-10-06 21:10:08 Im dłużej będą Akademią rządziły reaktory i tym podobne panie, dla których najważniejszą sprawą była zmiana na żeńskie końcówki statutu uczelni zamiast zabiegać o fundusze na remont, tym większy będzie zjazd w dół po równi pochyłej, co już się dzieje. Szkoda! 👎

Płatne studia 2023-10-06 20:40:17 Wielu aktorów po państwowych uczelniach marzy o małej roli w jakimkolwiek serialu lub reklamie. Tak samo wielu absolwentów kierunków wynalazków uczelni plastycznych marzy o dotacjach i lokalach od miasta. W obu przypadkach studia ufundowane przez społeczeństwo. Chcesz być kolejnym dwurnikiem lub gajosem zapłać samemu za studia. Polacy potrzebują lekarzy, pielęgniarek, matematyków, automatyków, projektantów konstrukcji.

@do roboty 2023-10-06 20:19:36 No właśnie po to powstała rodzima uczelnia, aby plastycy nie musieli jeździć po okolicznych miastach i kształcić się na tamtejszych uczelniach. A studenci przyjeżdzają do Szczecina z całego kraju na kierunki plastyczne, bo obecnie jest to jedna z najlepszych uczelni artystycznych w kraju. Lepsza niż poznańska czy wrocławska, co potwierdziła ostatnia ewaluacja na A+ jako uczelnia wzorcowa. Więc nie pleć bzdur. To olbrzymi sukces tej młodej uczelni!

czytam 2023-10-06 17:18:30 Lepiej do pracowni prywatnej, skoro użedniki i prafajSORRY są tacy niezgułowate .

PiS 2023-10-06 15:40:53 Jak była wcześniej szkoła średnia to trzeba być kompletnym id,,,,,,a aby obecnie nie można prowadzić zajęć edukacyjnych.To tylko możliwe w nienormalnym kraju pisowskim dlatego trzeba ich odsunąć od władzy 15.10. 23r

Sedina 2023-10-06 15:15:43 Na uczelni, wydawało by się pracuje śmietanka intelektualna społeczeństwa. I doprowadzała do sytuacji, że studenci kształcili się w budynku, który się do tego na nadawał. I co? Nic?

SromotnikBezwstydny 2023-10-06 15:12:49 To przez 6 lat owa "rektora" nie wiedziała że w tym gmachu są pomieszczenia biurowe a nie sale wykładowe????!!! Przed wakacjami ani w trakcie nikt nie zainteresował się stanem i przydatnością tego gmachu dla edukacji???Nagle ocknęli się!!! Rok akademicki pod gołym niebem i parasolami...Ech, kacza PRLka...

gh 2023-10-06 15:03:33 Pełna kompetencja władz uczelni, brawo. :(((

Do roboty 2023-10-06 15:01:55 Od 45 roku plastycy w Szczecinie byli po szkołach wyższych głównie w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku, a architekci po politechnikach. Akademia Sztuki nic miastu nie przynosi, na niektóre kierunki były po 3 nabory. Jak ktoś miał ochotę to studiował grafikę na kolumba prywatnie. Znam różnych absolwentów tej uczelni, niestety wielu to zagubione płaczliwe i gamoniowate osoby. Szkół artystycznych jest w Polsce za dużo. Wszystkie studia powinny być płatne.

liceum ekonomiczne 2023-10-06 14:46:34 A jak to możliwe że kiedyś było tu liceum ekonomiczne? I doskonale prosperowało bo wykształciło wielu ekonomistów.