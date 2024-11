Stłuczka i korek na Estakadzie Pomorskiej

Fot. Czytelnik

Do zderzenia czterech aut doszło we wtorek 19 listopada ok. godz. 7 na Estakadzie Pomorskiej w Szczecinie, na lewym pasie przy PGE, w stronę lewobrzeża.

To spowodowało, że kierowcy utknęli w długich korkach. Na miejscu zdarzenia pracuje policja.

(K)