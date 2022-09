Sterroryzował ekspedientkę, ukradł pieniądze

Sprawca, który napadł i okradł sklep Miedwiak w Zieleniewie, w gm. Kobylanka stanie przed sądem. Mieszkaniec Morzyczyna odpowie też za posiadanie amfetaminy.

Do sklepu spożywczo-monopolowego w Zieleniewie przy ul. Szczecińskiej mężczyzna wszedł 14 grudnia ub.r. Był zamaskowany; na głowie miał czapkę, a na twarzy maseczkę. Wyciągnął nóż i zażądał od sprzedawczyni wydania pieniędzy z kasy. Ukradł 4 tys. zł i się oddalił. Sprawa trafiła na policję. Właściciele szukali też złodzieja na własną rękę.

– Jeśli ktoś zauważył forda mondeo kombi koloru granatowego, rejestracja ZPL, to prosimy o informację – napisali w grudniu ub.r. na profilu sklepu Miedwiak jego właściciele. – Możliwe, że poruszał się takim samochodem. Koleś dziś napadł z długim nożem w ręku na sklep. Ubrany był cały na czarno. Miał charakterystyczną czarną torbę, na kurtce na lewym ręku odblaskowy znaczek.

Mężczyznę zatrzymano i aresztowano. W areszcie jest do dziś. Okazało się, że włamywaczem był mieszkaniec pobliskiego Morzyczyna.

– Wszedł do sklepu i dokonał rozboju na ekspedientce w ten sposób, że zażądał od niej wydania pieniędzy, grożąc natychmiastowym użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, który skierował w stronę pokrzywdzonej, czym doprowadził ją do stanu bezbronności i zmusił do wydania gotówki z kasy sklepu w kwocie około 4000 złotych – informuje o ustalonym przez policję przebiegu zdarzeń Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokurator rejonowy w Stargardzie skierował w tym tygodniu do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o ten rozbój, a także o posiadanie narkotyków. W jego mieszkaniu w pobliskim Morzyczynie, które przeszukano, policja znalazła amfetaminę.

– Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo na podstawie art. 280 §2 k.k. grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat – informuje Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – Czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.

Mężczyzna był już wcześniej karany. ©℗

(w)