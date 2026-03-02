Starosta z burmistrzem jednym głosem. Apelują o ratunek dla Łarpi

Władze Polic apelują o ratunek dla rzeki Łarpi. Starosta policki Shivan Fate oraz burmistrz Polic Krystian Kowalewski wystosowali wspólne pismo do Urzędu Morskiego w Szczecinie z prośbą o pilne pogłębienie toru wodnego. Samorządowcy alarmują, że obecny stan rzeki blokuje rozwój turystyki i utrudnia pracę lokalnym przystaniom.

Włodarze przypominają, że obecna sytuacja to efekt zdarzeń z 2020 roku. Podczas realizacji strategicznej inwestycji „Polimery Police” doszło do poważnej awarii. Także „Kurier” informował o tamtych zdarzeniach.

„Do jej koryta spłynął fragment grobli wraz z refulatem, wypełniając je na długości około 750 metrów. Dodatkowo wówczas osunął się znaczny fragment brzegu, zawężając koryto rzeki z pierwotnych ok. 70 metrów do ok. 40 metrów” – przypominają samorządowcy w dokumencie i zauważają, że ten odcinek znajduje się w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Choć po awarii próbowano ratować sytuację, prace te, zdaniem samorządowców, „nie zostały wykonane w sposób należyty i z biegiem lat, w wyniku naturalnych procesów, tor ponownie uległ znacznemu wypłyceniu”.

Problem nie jest jedynie estetyczny. Obecny stan rzeki uderza w lokalne stowarzyszenia i bezpieczeństwo. Nad Łarpią znajdują się m.in. przystań miejska oraz przystanie jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Ogniska TKKF „Olimpia”, Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Bras”, Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło nr 39, a także tereny rekreacyjne i bulwary.

„Obecny stan rzeki utrudnia, a miejscami uniemożliwia bezpieczną żeglugę, ograniczając funkcjonowanie lokalnych przystani oraz hamując rozwój turystyki wodnej” – zaznaczają autorzy tego wystąpienia.

Pogłębienie rzeki do postulowanych 2 metrów pozwoliłoby na bezpieczne wpływanie jachtów o większym zanurzeniu, co otworzyłoby Police na nowych turystów.

Interwencja samorządowców jest ważna również ze względu na planowane inwestycje. Gmina Police ma w planach ożywienie części starego miasta właśnie w oparciu o wodę i rozwój funkcji związanych z aktywnym wykorzystaniem rzeki oraz jej otoczenia. W swoim budżecie na 2026 rok zabezpieczyła już ponad 3,2 mln zł na zagospodarowanie wyspy „Polickie Łąki”.

Samorządowcy w swoim piśmie zadeklarowali otwartość na dialog i wspólne wypracowanie porozumienia partnerskiego. Do sprawy będziemy wracać.

