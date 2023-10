Starosta wygrał z hejterem

@Wolne Sondy

2023-10-02 15:42:31

Po to żeby pisowcom dupy pękły z zawiści ;D A tak serio, to wygrany wskazuje organizację charytatywną do wsparcia. I przypuszczam, choć nie wiem z całą pewnością, że właśnie wnioskodawca wybrał taką a nie inną fundację, właśnie z tego powodu, co napisałem na początku. Nie od dziś wiadomo że nic tak nie przeszkadza pisiorom jak WOŚP, więc nakazanie im wpłaty na tę konkretną fundację, jest dla nich podwójnie bolesne. I prawidłowo, ma boleć!