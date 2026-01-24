Stargard znów zagra z sercem

Fot. Wioletta Mordasiewicz

Podczas WOŚP na ulice Stargardu wyjdzie 150 wolontariuszy, których w niedzielę wesprze 11 lokalnych punktów gastronomicznych i usługowych. Jak informuje Małgorzata Nizińska, szefowa stargardzkiego sztabu WOŚP, na kwestujących czekać będzie ciepła herbata lub kawa, a w wybranych miejscach także drobne niespodzianki.

REKLAMA

Sztab WOŚP w mieści się w Książnicy Stargardzkiej. Organizatorem finału jest Stargardzkie Centrum Kultury, które zapowiada dzień pełen emocji i atrakcji.

- Będzie radośnie, głośno i jak zawsze z wielkim sercem mieszkańców Stargardu i gości - podkreślają organizatorzy.

Jednym z najmocniejszych punktów programu będą licytacje, prowadzone zarówno na scenie jak i w Domku Aniołowo.

- To będzie ponad 6 godzin dobrej zabawy i pozytywnej energii - zaprasza Maciej Dura - Pomarański, rzecznik SCK. - Mamy zaplanowanych 7 bloków licytacyjnych, 32 licytacje i przygotowanych ponad setkę wyjątkowych fantów w Domu Aniołowo.

Wśród fantów znajdą się m.in. koszulki WOŚP, vouchery sportowe i rekreacyjne, dzieła sztuki, pakiety SPA, rejsy jachtem po Miedwiu, obiad z wójt gminy Stargard czy wycieczka z prezydentem Stargardu. Nie zabraknie także wyjątkowych propozycji, takich jak kuc szetlandzki, szkolenia BHP czy pakiety fitness.



Przez cały czas trwania finału na płycie rynku działać będą dodatkowe strefy. ArtBus zaprosi na wystawę fotograficzną „Spacer na cztery łapy”.

- Wystawa nawiązuje do naszej akcji charytatywnej; zaczniemy jutro dystrybucję kalendarza ze zdjęciami psów ze schroniska w Kiczarowie - mówi Szymon Górski. - Dochód zostanie przeznaczony na potrzeby zwierzaków.

Strefa Gastro zadba na placu przed ratuszem o kulinarne przyjemności, a w Domku Aniołowo będzie można wziąć udział w kolejnych licytacjach unikatowych przedmiotów.





Na scenie pojawią się artyści z różnych muzycznych światów. O 17.30 wystąpi Queenkutee, młoda artystka ze Szczecina, łącząca rap z melodyjnym wokalem i osobistymi tekstami, nominowana w 2025 roku do tytułu Raperki Roku w plebiscycie Popkillery. O godz. 18.10 publiczność rozgrzeje Sobota, znany z energetycznych koncertów i klubowych hitów. Gwiazdą wieczoru będzie też zespół Loka, który zagra o 19 a następnie powróci na scenę po tradycyjnym Światełku do Nieba o 20.05, prezentując swoje największe przeboje.



Finał WOŚP w Stargardzie to nie tylko koncerty i atrakcje, ale przede wszystkim wspólne działanie w szczytnym celu. To dzień, w którym miasto po raz kolejny pokaże, że potrafi grać razem; głośno, radośnie i z sercem. Początek WOŚP na Rynku Staromiejskim godz. 15.30.

Tekst i zdj. Wioletta Mordasiewicz

REKLAMA