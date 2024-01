W niedzielę 32. finał WOŚP. Tak zagrają Szczecin, Przecław i Police

Atrakcji, a tym samym okazji do zasilania skarbonek WOŚP, będzie mnóstwo. Fot. Ryszard PAKIESER

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już w tę niedzielę, 28 stycznia. W tym roku środki finansowe zebrane podczas imprezy zostaną przekazane na leczenie płuc po pandemii, a Orkiestra gra dla dzieci i dorosłych. W Szczecinie i okolicach będzie bardzo głośno i kolorowo. Szykują się atrakcje artystyczne, muzyczne, sportowe i wiele innych. O godz. 20 rozbłyśnie Światełko do nieba, m.in. z tarasu Morskiego Centrum Nauki.

W Szczecinie w tym roku działa dziesięć sztabów WOŚP: Make It Funky Production, TKKF „Orkan”, Hufiec Szczecin ZHP, Centrum Kształcenia Sportowego, Centrum Mistrzostwa Sportowego, Hufiec Szczecin-Pogodno ZHP, Zespół Szkół Szczecińskiej Fundacji TPP, Uniwersytet Szczeciński, Szkoła Podstawowa „TAK” oraz „Między wierszami”. Każdy z nich szykuje coś ciekawego.

Miłośnicy muzyki na żywo mogą się wybrać do Domu Kultury Słowianin przy ul. Korzeniowskiego oraz Nowej Dekadencji – Szczecińskiego Centrum Kultury przy ul. Partyzantów. Na dwóch scenach będą występy, pokazy, koncerty i oczywiście licytacje. O g. 20 planowane jest Światełko do nieba.

Na Łasztowni, w Starej Rzeźni, od godz. 12 działać będzie jeden z największych szczecińskich sztabów – TKKF Orkan. Zapowiadane są m.in. koncerty i prezentacje lokalnych artystów, licytacje wielu fantów, poczęstunek oraz pokazy medyczne.

Uniwersytet Szczeciński rozkręci (od godziny 12 do 20) WOŚP-ową scenę Ogrodów Śródmieście przy ul. Wielkopolskiej. Wystąpi szczecińska grupa cosplayerów „Smoczy Ród”, będą pokazy iluzji, polonez z Zespołem Pieśni i Tańca Szczecinianie (g. 15), koncerty, licytacje i Światełko do nieba.

Wiele atrakcji zaplanowano w CHR Galaxy: koncerty szczecińskich zespołów, pokazy tańca, wizyty i licytacje razem z zaproszonymi gośćmi (wśród nich będzie m.in. prezydent miasta), wystawę motocykli Harley-Davidson. A o g. 20 Światełko do nieba. Odbędzie się również, jak co roku, wiosłowanie dla WOŚP.

Bogatą ofertę wydarzeń od godziny 14 do 17 oferuje szczecińska Północ. Finał WOŚP w obiekcie sportowym Hutnika przy ul. Nehringa podzielony będzie na 7 stref. W strefie edukacyjnej nie zabraknie warsztatów rodzinnych. Sporą atrakcją będą wyścigi żywych ślimaków. W strefie militarnej dostępna będzie wystawa broni od prywatnych kolekcjonerów. W strefie wystaw zobaczymy miniatury statków, wystawę butelek, a także posłuchamy historii Stołczyna. Dodatkową atrakcją będą wolontariusze przebrani za postacie historyczne lub z bajek.

Fani motoryzacji powinni tego dnia udać się na bulwary. Tam organizowany będzie zlot Am’Carów, który przygotowują pasjonaci amerykańskich samochodów. Jedną z atrakcji będą przejazdy autami. Start godz. 12. W finał angażuje się również Parlament Studentów Politechniki Morskiej, który udostępni zwiedzającym Statek Nawigator XXI.

Mundurowi zapraszają wszystkich chętnych do zwiedzania gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji. Ciekawą jego historię przybliży nadkom. dr Marek Łuczak. A przy wejściu do budynku obecni będą kwestujący wolontariusze WOŚP. Zwiedzanie zaplanowano w dwóch turach o godz. 10 i 11.30. Obowiązują zapisy (na stronie KWP).

Finałowym akcentem WOŚP będzie światełko do nieba. W Szczecinie rozbłyśnie o godzinie 20 m.in. z tarasu Morskiego Centrum Nauki. Od godziny 12 będzie można tam wejść po wrzuceniu do skarbonki WOŚP co najmniej 15 zł. Ze względów bezpieczeństwa na tarasie będzie mogło przebywać dwieście osób jednocześnie (do g. 18.30). Światełko do nieba, połączone z iluminacją budynku MCN, najlepiej obserwować z Wałów Chrobrego.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu zaczyna finał w sobotę 27 stycznia. Rozpocznie się od zlotu miłośników pojazdów 4x4 o godz. 7.30 wraz z licytacją gadżetów orkiestrowych w holu GOKSiR. W niedzielę szykowany jest bardzo bogaty program: na scenie sali widowiskowej odbędzie się seria pokazów i koncertów. Atrakcje czekają też w pozostałych przestrzeniach GOKSiR. Wieczorem odbędzie się światełko do nieba.

W Policach główny sztab WOŚP tradycyjnie zagra w klubie osiedlowym w polickiej Jasienicy. I to już w sobotę od g. 16. Sam burmistrz Polic, Władysław Diakun, zapowiedział się tam z ciastem. Atrakcji na pewno będzie wiele. I tym samym okazji do zasilania skarbonek WOŚP. Kontynuacja orkiestrowego dzieła będzie też w niedzielę na skwerze Bolesława Krzywoustego w Starych Policach. Organizatorzy (w tym Rada Osiedla nr 2) zapewniają oprawę muzyczną oraz bigos, a pewnie i coś więcej. Zapraszają o godz. 14.

(aj, sag)