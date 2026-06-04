Stargard na dwóch kołach. Dla kogo tytuł Rowerowej Stolicy Polski?

W Polsce odbędzie się ósma edycja akcji, Stargard bierze w niej udział po raz szósty.

Stargard po raz szósty włącza się do ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Już od 1 czerwca mieszkańcy mogą aktywnie wspierać swoje miasto, pokonując kolejne kilometry na rowerze. Akcja potrwa przez cały miesiąc, a każdy przejazd będzie miał znaczenie dla końcowego wyniku Stargardu w ogólnopolskim rankingu.

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Organizowane we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Stargardzie przedsięwzięcie ma na celu nie tylko sportową rywalizację, ale również promocję aktywnego trybu życia, ekologicznych form transportu oraz integrację lokalnej społeczności. Uczestnicy będą rejestrować swoje przejazdy za pomocą aplikacji „Aktywne Miasta”, która umożliwia śledzenie wyników, statystyk oraz porównywanie osiągnięć z innymi miastami w kraju.

– Liczy się każdy przejechany kilometr! – podkreślają organizatorzy stargardzkiej akcji.

Do wspólnego wyniku miasta zaliczane będą zarówno codzienne dojazdy do pracy czy szkoły, jak i rekreacyjne wycieczki oraz treningi. Im więcej osób zdecyduje się wsiąść na rower, tym większe szanse Stargardu na osiągnięcie wysokiej pozycji w klasyfikacji.

Dołączenie do rywalizacji jest bardzo proste. Wystarczy pobrać aplikację „Aktywne Miasta”, założyć konto, wybrać kategorię „Rowerowa Stolica Polski dla Miast”, wskazać Stargard jako swoje miasto i dołączyć do istniejącej grupy lub stworzyć własną ekipę.

– Udział w akcji to doskonała okazja do połączenia przyjemności z aktywnością fizyczną i wspólnego działania na rzecz miasta – zapraszają organizatorzy. – Na najbardziej aktywnych uczestników oraz najlepsze miasta czekają nagrody i wyróżnienia. Przez cały czerwiec Stargard będzie walczył o każdy kilometr i liczył na zaangażowanie mieszkańców, którzy mogą pomóc zdobyć prestiżowy tytuł Rowerowej Stolicy Polski. ©℗

Tekst i fot. (w)

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