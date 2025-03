Stara Rzeźnia świętowała swoje 10-lecie [GALERIA]

Stara Rzeźnia działa już od 10 lat. Obchody jubileuszu odbyły się 21 i 22 marca. Fot. E. Kubowska

Dziesięć lat temu otwarto Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na szczecińskiej Łasztowni. Powstało w zrewitalizowanym budynku dawnej rzeźni miejskiej. Trzy lata wcześniej zdewastowany obiekt kupiła firma spedycyjna CSL. Udało się w niego tchnąć nowe życie. Powstało tam biuro, centrum kultury, restauracja. Miejsce polubili mieszkańcy Szczecina i turyści. W miniony piątek i sobotę Stara Rzeźnia świętowała swoje 10. urodziny. Były życzenia od przyjaciół, koncerty i jubileuszowy tort.

Do sprzedaży przez dawny Port Rybacki „Gryf” XIX-wiecznego budynku (dawnej obory w kompleksie tworzącym miejską rzeźnię) doszło na początku 2012 roku. Po trzech latach odrestaurowany zabytek otwarto. Na górnej kondygnacji są biura CSL, a na parterze m.in. restauracja, księgarnia, pomieszczenia wystawowe, sala kinowo-konferencyjna. Od momentu otwarcia Starej Rzeźni zaczęła odżywać cała Łasztownia. Wyremontowano drogę dojazdową i ruszyły kolejne inwestycje: rewitalizacja bulwaru na nabrzeżu Starówka, powstanie Skweru Kapitanów, odnowienie kolejnych elementów zespołu miejskiej rzeźni, które nabyła firma NBQ, uporządkowanie przestrzeni dookoła, budowa Morskiego Centrum Nauki.

Przez minione 10 lat w Starej Rzeźni odbyło się mnóstwo wydarzeń, wystaw, koncertów, wykładów, spotkań z ciekawymi ludźmi, konferencji, debat, warsztatów. Centrum kultury od początku stawiało na swoje autorskie wydarzenia, regularnie odbywające się do dzisiaj.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się w miniony piątek, kiedy to odbył się koncert pt. Miłe wspomnienia, a wystąpiło Tytus Łajdecki Trio. W sobotę natomiast w programie był spacer z przewodnikiem Przemysława Głową, uroczyste podniesienie bandery na Skwerze Kapitanów oraz prezentacje artystyczne w Starej Rzeźni – wystąpił duet Ryszard Leoszewski & Marian Mazurek oraz Chór Żeński Politechniki Morskiej. Uczestników spotkania częstowano jubileuszowym tortem, przygotowanym przez cukierników z firmy Mega&Dolce.

Podczas uroczystości na Skwerze Kapitanów prezes CSL Laura Hołowacz i kpt. ż.w. Lech Katkowski otrzymali upominki od zaprzyjaźnionego górnika – Janusza Zdzisława Kaczmarskiego, który jest częstym gościem tutejszych wydarzeń.

– Gdy Stara Rzeźnia powstała, CSL był małą firmą – mówiła Laura Hołowacz.

Przypominała, że budynek zrewitalizowano dzięki funduszom unijnym (JESSICA). Skorzystano z niskooprocentowanego kredytu z 20-letnią spłatą. Warunkiem otrzymania takiego grantu było prowadzenie w obiekcie działalności społecznej.

– Robimy to z ogromną przyjemnością, bo od początku było wiadomo, że parter tego budynku jest po to, żebyśmy wszyscy się spotykali i cudnie spędzali czas – zaznaczyła założycielka Starej Rzeźni. – Dziesięć lat bardzo szybko minęło, odbyło się wiele wydarzeń. Dodatkowo jest to też miejsce, gdzie biznes spotyka się z kulturą, odbywa się bardzo wiele konferencji biznesowych, które mają na celu budowanie relacji, kontaktów, ale też rozwój naszej działalności.

Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Bogdan Jaroszewicz odczytał list z gratulacjami od marszałka Olgierda Geblewicza.

– Państwa działalność obejmująca m.in. organizację wystaw, koncertów i wielu innych wartościowych inicjatyw znacząco przyczynia się do budowania tożsamości i tradycji Szczecina jako miasta portowego o bogatej historii i dynamicznie rozwijającej się przestrzeni kulturalnej – napisał m.in. marszałek województwa.

Jak zauważono podczas spotkania, Stara Rzeźnia ma charakter morski. Jest tu Kubryk Literacki, Mesa Kapitańska, Skwer Kapitanów, odbywa się wiele wydarzeń o charakterze morskim, marynistycznym.

W imieniu ludzi morza, a szczególnie Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej, jego przewodniczący, kpt. ż.w. Włodzimierz Grycner złożył podziękowania i gratulacje na ręce Laury Hołowacz.

– Dziesięć lat temu podpisaliśmy umowę o współpracy – przypomniał. – Okazała się wspaniała umową, bo dzięki pani powstał Skwer Kapitanów, plac nadodrzański, są Niepodległość na Maszt, Marynarska Choinka i wiele pięknych uroczystości, które nas marynarzy trzymają przy życiu.

Kapitan zaapelował do władz lokalnych, by zagospodarować pozostałe budynki dawnej miejskiej rzeźni, które popadają w ruinę.

– Tam mogłoby być muzeum morskie, dom marynarza, oceanarium – proponował.

Laurze Hołowacz gratulowała również inicjatorka Flisu Odrzańskiego Elżbieta Marszałek oraz – w imieniu żeglarzy – Zbigniew Zalewski, były wiceprezydent Szczecina. ©℗

Tekst i fot. Elżbieta KUBOWSKA