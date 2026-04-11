Sobota, 11 kwietnia 2026 r. 
REKLAMA 11 szczecin
REKLAMA

Data publikacji: 11 kwietnia 2026 r. 15:26
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2026 r. 16:24
Stały tramwaje na ul. Wyszyńskiego
Fot. Facebook Suszą! Szczecin  

W sobotę, 11 kwietnia, na ul. Wyszyńskiego w Szczecinie doszło do chwilowych utrudnień w ruchu tramwajowym. Jak wyjaśnia dyżurny centrali ruchu ZDiTM, przyczyną była awaria torowiska – jedna z szyn uległa odkształceniu i stała się wypukła.

REKLAMA

– Konieczna była natychmiastowa naprawa, aby zapobiec ryzyku wykolejenia – tłumaczy dyżurny.

W związku z prowadzonymi pracami tramwaje przez pewien czas nie mogły kursować tym odcinkiem. Utrudnienia trwały około 30 minut, po czym ruch został przywrócony.

(K)

***

Wcześniejsza informacja

Ruch tramwajowy wrócił na swoje trasy. 

***

W Szczecinie na ul. Wyszyńskiego uszkodzone jest torowisko. Tramwaje stoją w obu kierunkach. Pasażerowie czekający na przystankach tramwajowych muszą liczyć się z opóźnieniem niektórych składów tramwajowych. 

(d)

 

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA