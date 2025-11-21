Piątek, 21 listopada 2025 r. 
Zmiana lokalizacji przystanków wzdłuż ulicy Wyszyńskiego

Data publikacji: 20 listopada 2025 r. 21:50
Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2025 r. 22:51
Zmiana lokalizacji przystanków wzdłuż ulicy Wyszyńskiego
Fot. archiwum  

W związku z pracami prowadzonymi przez Spółkę Tramwaje Szczecińskie polegającymi na wymianie nawierzchni w obrębie przystanków i pasa autobusowo-tramwajowego wzdłuż ulicy Wyszyńskiego w Szczecinie, od piątku 21 listopada do odwołania nastąpi zmiana lokalizacji przystanków dla linii 75, 76, A, B, C.

Przystanek „Wyszyńskiego” (nr 10914) dla autobusów linii A, B i C jadących w  kierunku „Os. Bukowego” (Os. Słonecznego, Os. Kasztanowego) zostanie przeniesiony do zatoki przystankowej w ciągu ul. Wyszyńskiego (przystanek nr 10912 wspólny z liniami 52, 76). Przystanek „Wyszyńskiego” (nr 10915) dla autobusów linii 75, 76, A, B i C jadących w  kierunku „Os. Zawadzkiego” (Bramy Portowej, Os. Arkońskiego, pl. Rodła) zostanie przeniesiony do zatoki przystankowej w ciągu ul. Wyszyńskiego (przystanek nr 10916 wspólny z liniami 52, 521, 527, 528).

(K)

