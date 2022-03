„SMP Novodvinsk” zatrzymany. Kiedy UE nałoży sankcje na rosyjskie statki?

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” w Szczecinie poinformowała we wtorek (8 marca), że naprawiany u niej rosyjski statek „SMP Novodvinsk” został zatrzymany. Do portu w Szczecinie, podobnie jak do innych polskich i unijnych portów, nadal wpływają jednostki pod banderą Rosji. Unia Europejska, w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, od wielu dni rozważa wprowadzenie zakazu dla tych statków. Tego rodzaju sankcje obowiązują już w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Ze współpracy z Rosją wycofały się też niektóre firmy żeglugowe (np. Maersk czy MSC) oraz pojedynczy operatorzy portowi.

We wtorek zarząd MSR „Gryfia” poinformował, że statek „SMP Novodvinsk” należący do rosyjskiego armatora Joint Stock Company, Northern Shipping Company, zgodnie z zapisami kontraktu został zatrzymany na terenie stoczni. Spółka oświadczyła, iż w sprawie tego kontraktu od samego początku pozostaje w kontakcie z odpowiednimi instytucjami państwa polskiego.

Chodzi o statek, który uszkodzony po wejściu na mieliznę, trafił 18 lutego na remont do „Gryfii”. Dodajmy, że stocznia ta 24 lutego (po napaści Rosji na Ukrainę) zrezygnowała ze zlecenia dotyczącego rosyjskiej jednostki „Akademik Primakov”.

Rosyjskie statki w polskich portach

Do naszych portów nadal wpływają rosyjskie statki obsługiwane przez spółki przeładunkowe. W ostatnim czasie dwie takie jednostki stały przy nabrzeżach użytkowanych przez DB Port Szczecin. Jeden z naszych Czytelników sygnalizował, że pracownicy ukraińscy odmówili udziału w rozładunku, a polscy robili to niechętnie. Z kolei ze strony spółki dotarła do nas informacja, że nikt nie jest przymuszany do obsługi rosyjskich statków.

Inne firmy też na razie przyjmują te jednostki. Niedawno jedna z nich gościła w Alfa Terminalu, kolejne w porcie Police, następne są awizowane do obsługi w Bulk Cargo Port Szczecin.

Urząd Morski w Szczecinie przypomniał, że nie ma w tej chwili ograniczeń związanych z wchodzeniem i wychodzeniem statków z portów. Wyjątkiem może być sytuacja odnosząca się do konkretnej jednostki, w przypadku otrzymania informacji o konieczności wprowadzenia takiego zakazu od właściwych służb odpowiedzialnych za ochronę państwa. Jednocześnie UMS czeka na wypracowane przez UE rozwiązania w tym zakresie.

Będzie blokada europejskich portów?

Za wprowadzeniem zakazu na poziomie unijnym są m.in. Irlandia, Dania i szereg krajów bałtyckich. Polska też postuluje rozszerzenie sankcji o zakaz zawijania do wszystkich portów w UE dla statków pływających pod rosyjską banderą.

Niedawno minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że w Unii trwają rozmowy o blokadzie portów europejskich dla statków z Rosji. W Komisji Europejskiej są przygotowywane stosowne rozwiązania prawne. Polska jest orędownikiem zakazu, jaki wprowadziła Wielka Brytania. Jest on bardzo szeroki i obejmuje nie tylko statki pod rosyjską banderą, ale też obsługiwane czy czarterowane przez rosyjskie podmioty i osoby prywatne.

– Minister Litwy prowadzi rozmowy z państwami bałtyckimi – dodał A. Adamczyk. – Myślę, że po rozmowach z Bułgarią, Rumunią i Włochami będziemy mogli doprowadzić do tego, że zakaz stanie się faktem.

Według niektórych przeładowców, bardziej dotkliwe dla Rosji byłyby sankcje na towary przewożone z tego kraju, a te są transportowane również na statkach pod innymi banderami.

(ek)