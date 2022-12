Sprzedadzą podarowany obiekt

Budynek, w którym do niedawna funkcjonowała kołobrzeska filia Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu, zostanie wystawiony na sprzedaż. Zgodę na to wyrazili w trakcie swojego ostatniego posiedzenia radni Rady Powiatu w Kołobrzegu.

Nie byłoby w tym zapewne nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że obiekt przy ul. Ogrodowej, o którym mowa, został przekazany samorządowi powiatowemu w formie darowizny przez nieżyjących już dziś państwa Słapików. Warunkiem darczyńców było przeznaczenie budynku na cele społeczne, ze wskazaniem na potrzeby osób starszych.

Likwidacja funkcjonującej przy ul. Ogrodowej filii Domu Pomocy Społecznej wywołała w mieście dużo kontrowersji. Władze powiatu, którym podlega rodzima placówka we Włościborzu, potrzebę zaprzestania działalności tłumaczyły względami finansowymi. Zwolennicy jej pozostawienia podkreślali, że misji, jaką jest prowadzenie tego rodzaju instytucji, nie można przeliczać na pieniądze.

Tak czy inaczej decyzja o zaprzestaniu działalności zapadła, co też się ostatecznie stało w październiku. Teraz radni zgodzili się na to, aby podarowany powiatowi obiekt sprzedać. Przetarg na jego zbycie ma zostać ogłoszony wiosną. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami cena wywoławcza ma wynieść od 2,5 do 3 mln zł.

Aby uspokoić nastroje społeczne, pieniądze pozyskane ze sprzedaży budynku zostaną wykorzystane przy remontach dwóch podległych starostwu DPS-ów. Radny Zadka zaproponował przy tym, aby dodatkowo na wyremontowanych budynkach pojawiły się tablice informujące o tym, że inwestycje zostały sfinansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości należącej niegdyś do zacnych kołobrzeskich darczyńców. ©℗

(pw)