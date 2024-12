Sprawcy poważnej awarii wodociągowej zatrzymani

Fot. Sylwia Dudek

Dwóch mężczyzn - 39 i 54-latka - podejrzanych o spowodowanie zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób oraz skutkowało znacznymi stratami materialnymi, zatrzymała szczecińska policja.

Doszło do niego pod koniec listopada br. na terenie jednej z galerii handlowych w Szczecinie. Jak ustalono, uszkodzenie rury wodociągowej przez jej przepalenie doprowadziło do gwałtownego wypływu wody, co w efekcie spowodowało zalanie części obiektu, w tym parkingu i mienia znajdującego się na jego terenie.

Pierwszy z podejrzanych został zatrzymany przez policjantów w ubiegłym tygodniu, a kilka dni później funkcjonariusze zatrzymali drugiego mężczyznę. Na podstawie zgromadzonych dowodów, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu mężczyzn na okres trzech miesięcy. Trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Postępowanie nadzoruje prokuratura. (K)