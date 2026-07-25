Sprawca brutalnego ataku zatrzymany

Fot. Anna Gniatdowska

Mężczyznę podejrzanego o spowodowanie uszkodzenia ciała oraz posiadanie środków odurzających zatrzymała szczecińska policja. Choć po zdarzeniu próbował zatrzeć za sobą ślady i zmienił wygląd, licząc na uniknięcie odpowiedzialności, nie zdołał zmylić funkcjonariuszy.

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Do incydentu doszło kilka dni temu na terenie Szczecina. Policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnym zajściu, podczas którego jeden z mężczyzn został uderzony cegłą w głowę. Mundurowi udzielili poszkodowanemu pomocy przedmedycznej oraz zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

Funkcjonariusze szybko ustalili, z kim i w jakim kierunku oddalił się sprawca. W krótkim czasie dotarli do miejsca jego zamieszkania, gdzie dokonali zatrzymania.

Podejrzany próbował utrudnić świadkom jego rozpoznanie. Zgolił charakterystyczny zarost, licząc, że zmiana wyglądu pozwoli mu uniknąć odpowiedzialności. Plan ten okazał się jednak nieskuteczny. Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli również środki odurzające.

Zatrzymany usłyszał zarzuty spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

(K)

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