Sprawa pożaru w Sosnowie. Jest wyrok za podpalenie domu na zlecenie sąsiada

Mężczyźni, którzy doprowadzili do wybuchu i pożaru domu w Sosnowie, usłyszeli w czwartek wyroki. Do tego zdarzenia na terenie gminy Resko doszło w czerwcu 2021r.

Budynek należał do nowożeńców, którzy właśnie bawili się na weselu. Początkowo podejrzewano wybuch gazu, ale właściciele w to nie wierzyli. Taką przyczynę wykluczyła też prokuratura.

Okazało się, że podpalenia dokonał pochodzący z Ukrainy Mikołaj O. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał wyrok 6 lat pozbawienia wolności. Działał jednak na zlecenie Bogdana W., sąsiada pokrzywdzonych, który do winy się nie przyznał. Sąd skazał go na 8 lat pozbawienia wolności.

(t)

Więcej na ten temat w piątkowym „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 20 stycznia 2023 r.